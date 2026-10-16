Где после аренды остается €9000, а где только €250: рейтинг европейских городов по доступности жилья

Во многих европейских городах одной зарплаты недостаточно, чтобы арендовать квартиру с тремя спальнями в центре. Поэтому исследователи сравнили, сколько денег остается в семье из двух работающих после оплаты аренды. Разница между городами значительна: в Цюрихе пара имеет €9140 в месяц после оплаты жилья, а в Лиссабоне — только €253. Такие данные содержит исследование Mapping the World's Prices 2026, опубликованное Deutsche Bank Research Institute.

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Авторы отняли стоимость аренды квартиры с тремя спальнями в центре города от совокупной зарплаты двух человек после уплаты налогов. Полученная сумма показывает сколько денег остается домохозяйству после оплаты жилья. Расходы на еду, транспорт и услуги в расчет не входили.

Швейцарские города возглавили рейтинг

Больше всего денег после оплаты аренды остается в Цюрихе — €9140 в месяц. В то же время у этого города есть и самое дорогое жилье среди 28 европейских городов в исследовании: аренда квартиры с тремя спальнями в центре стоит €5502. Высокие доходы компенсируют эти расходы: местная зарплата после налогов составляет 7321 евро.

На втором месте — Женева, где после оплаты аренды в семье остается €8783. Местная зарплата после налогов достигает €6516.

Третью позицию занимает Люксембург с 5890 евро после оплаты жилья. По зарплатам после налогов город также входит в лидеры — €4548, а аренда квартиры с тремя спальнями в центре стоит €3206.

Далее следуют Бирмингем (€5238) и Копенгаген (€5233). В обоих городах у работающей пары после аренды остается свыше €5200 в месяц.

Бирмингем против Лондона: разницу определяет аренда

Бирмингем оказался значительно доступнее Лондона по показателю дохода после уплаты жилья. В Бирмингеме у пара есть €5238 в месяц, тогда как в столице Великобритании — €3148. Разница составляет €2090 ежемесячно.

Причина — прежде всего стоимость аренды. Квартира с тремя спальнями в центре Бирмингема стоит €1949, а в Лондоне — €4362. То есть в Лондоне за такое жилье приходится платить более чем вдвое больше.

Более €4000 после оплаты аренды остается также в Осло (€4936), Франкфурте (€4786), Мюнхене (€4575) и Амстердаме (€4431).

Амстердам имеет одну из пяти самых высоких ставок аренды в исследовании — €3542. Однако зарплата после налогов в размере €3986 помогает компенсировать расходы на жилье.

В Вене после аренды остается €3709, а в Стокгольме — €3674.

Берлин опережает Париж благодаря более дешевой аренде

Несмотря на более высокие зарплаты, Париж уступает Берлину по сумме, остающейся после оплаты жилья. В Париже зарплата после налогов составляет €3171, а в Берлине — €2946. Однако после аренды в Берлине остается €3554, тогда как в Париже — €3336.

Разницу объясняет стоимость жилья: аренда квартиры с тремя спальнями в центре Парижа стоит €3005, а в Берлине — €2339.

Дублин показывает другую ситуацию. Зарплата после налогов там составляет €3455 больше, чем в Париже, Берлине, Вене и Стокгольме. Однако после уплаты аренды в семье остается только €3038. Причина — высокая стоимость жилья: €3873 в месяц, что превышает одну местную зарплату после налогов.

Южная Европа — в конце рейтинга

Меньше денег после оплаты аренды остается в городах Южной Европы. Самая сложная ситуация — в Лиссабоне, где у семьи всего €253 в месяц после оплаты квартиры с тремя спальнями в центре. За зарплаты после налогов в 1408 евро аренда стоит 2561 евро — на 82% больше, чем зарабатывает один человек.

В Милане после аренды остается €697. Здесь зарплата после налогов составляет €1940, а аренда квартиры с тремя спальнями — €3184.

В других городах региона показатели также невысокие: в Мадриде после оплаты жилья остается €1905, в Барселоне — €1832, в Риме — €1265, а в Афинах — €1148. В Афинах аренда стоит €1164, чуть больше одной зарплаты после налогов — €1156.

Стамбул также оказался среди городов с низким результатом: после оплаты аренды в семье остается €353. За зарплаты после налогов в €1027 аренда квартиры с тремя спальнями в центре стоит €1701.

Центральная и Восточная Европа опережают юг

Некоторые города Центральной и Восточной Европы имеют лучшие показатели, чем города Южной Европы. В Праге после оплаты аренды остается €2054 в месяц, в Варшаве — €1985, а в Будапеште — €1548. Все три города опережают Рим и Афины.

Впрочем, эти суммы не означают, что домохозяйства могут потратить их на сбережения или другие нужды без ограничений. Расчет учитывает только аренду жилья — после нее нужно оплачивать еду, коммунальные услуги, транспорт и другие ежедневные расходы.

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Как Европа выглядит на фоне остального мира

В глобальном сравнении 69 городов Цюрих и Женева заняли первое и второе места соответственно. Сан-Франциско оказался на третьем с результатом 7992 евро после оплаты аренды. В общей сложности семь из десяти городов с лучшими показателями расположены в Европе.

Ни один европейский город не попал в десятку худших: в нем преобладают города Латинской Америки, Азии и Африки. У шести из них аренда стоит дороже двух зарплат после налогов. Самые низкие результаты — в Маниле, где после аренды баланс составляет минус €882, и Бангкоке — минус €759.

Некоторые европейские города также опережают Нью-Йорк, где после аренды остается €1921.

Исследование также указывает на более широкую проблему доступности жилья: младшие поколения в Европе реже владеют собственным жильем, чем предыдущие поколения. В 2026 году цены на недвижимость и аренду продолжают расти во многих европейских странах быстрее инфляции.

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