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16 октября 2026, 14:47 Читати українською

Украина испытывает дрон StarGate для эвакуации раненых: он может перевозить до 150 кг

Украинская оборонная компания SkyFall опробует воздушный беспилотник StarGate, предназначенный для спасения бойцов с участков фронта, куда наземная техника не может добраться. Об этом сообщает Forbes Украина. Дрон способен перевозить до 150 кг, развивать максимальную скорость 105 км/ч и преодолевать до 15 км в одну сторону. Аппарат передали боевой бригаде для оценки непосредственно в передовых условиях.

Украинская оборонная компания SkyFall опробует воздушный беспилотник StarGate, предназначенный для спасения бойцов с участков фронта, куда наземная техника не может добраться.
Дрон помогает раненому
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Эвакуацию раненых украинских военных из передовой все чаще выполняют роботизированные комплексы. В августе Силы обороны провели более 25 000 логистических и эвакуационных миссий с помощью наземных роботов — в 3,3 раза больше, чем в январе. Но сейчас речь идет о возможности воздушной эвакуации.

Как StarGate будет помогать эвакуировать раненых

Разработку начали после обращения украинских военных, которым нужен был быстрый способ эвакуации бойцов из опасных участков. Наземным роботизированным комплексам в зависимости от расстояния, состояния маршрутов и угроз может потребоваться два-три часа, чтобы добраться до позиции.

StarGate должно сократить это время до нескольких минут на отдельных маршрутах. Его крейсерская скорость составляет 65 км/ч, а максимальная — 105 км/ч. Подготовка к полету занимает около 10 минут.

Для транспортировки раненого предусмотрен специальный модуль с носилками. Также аппарат оборудован тепловизионными камерами для ночной работы. По данным разработчика, он может работать в дождь и снег.

Дальность полета в одну сторону — до 15 км. Это позволяет рассматривать StarGate для эвакуации из районов, где из-за угрозы атак дронов передвижение наземной техники особенно опасно.

ИИ помогает управлять дроном без GPS

StarGate использует Starlink, собственную систему связи L-Link и программное обеспечение с искусственным интеллектом. По замыслу разработчиков это должно помочь аппарату работать при отсутствии спутниковой навигации или в условиях глушения или подмены GPS-сигнала.

Дроном управляет оператор, но ИИ помогает ему ориентироваться в сложных условиях. Если связь полностью исчезает, аппарат может проложить маршрут обратно в безопасную зону.

Во время демонстрации SkyFall также показала систему защиты от FPV-дронов: когда к StarGate подошел другой беспилотник, аппарат развернул сетку для его перехвата. Разработчик заявил и о способности продолжать полет после потери одной из опорных балок. В то же время, надежность системы после боевых повреждений еще предстоит оценить.

Роботизированная эвакуация становится более масштабной

Развитие StarGate происходит на фоне быстрого расширения использования наземных роботизированных комплексов в Силах обороны. В августе военные выполнили более 25 000 логистических и эвакуационных миссий с помощью НРК — в 3,3 раза больше, чем в январе.

Наземные работы перевозят грузы и помогают вывозить раненых с опасных участков, уменьшая потребность привлекать военных к рискованным маршрутам. В конце сентября компания Frontline Robotics представила шестиколесный комплекс «Фродо», способный перевозить до 400 кг и преодолевать до 150 км.

StarGate должен дополнить такие системы, работая там, где рельеф, разрушенные дороги или огневая угроза затрудняют движение наземной техники. Воздушная дрона не заменяет наземные комплексы, а расширяет возможности эвакуации.

Читайте также: Исторический шаг для украинского Defense Tech: разработчик дронов Swarmer идет на IPO в США

Когда StarGate может начать использовать на фронте

В настоящее время беспилотник находится на этапе оценки. По данным Associated Press, военным нужен минимум месяц испытаний, чтобы собрать достаточно статистики для оценки эффективности системы.

SkyFall рассчитывает к концу 2026 г. выйти на производство до 1000 таких аппаратов в месяц. Стоимость одного StarGate оценивается по меньшей мере в $50 000, хотя окончательная цена зависит от комплектации.

Итак, главная задача испытаний — выяснить, насколько надежно аппарат сможет эвакуировать раненых в реальных боевых условиях. Пока результатов этих испытаний нет, оценивать его практическую эффективность рано.

Как мы писали: Глава Rheinmetall раскритиковал украинские дроны: Это просто игра с Лего

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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