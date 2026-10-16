Украинцы рекордно наращивают кредиты, а бизнес почти остановил заимствования: аналитик предупредил о тревожном сигнале

В сентябре 2026 года украинцы активно наращивали гривневые кредиты , тогда как прирост ссуд бизнеса резко замедлился. Кредитование физических лиц увеличилось на 2,6% за месяц — до 382,28 млрд грн. Чистые кредиты юридических лиц выросли лишь на 0,7%, до 654,93 млрд грн. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Население наращивает кредиты рекордными темпами

В сентябре объем гривневых кредитов физических лиц увеличился на 9,4 млрд грн — это пятый по величине месячный прирост за всю историю наблюдений. Годовые темпы роста составили 38,6%, а сам показатель, по данным Шевчишина, достиг 382,28 млрд грн.

Аналитик отмечает, что подобные темпы кредитования не фиксировали с декабря 2018 года.

Он связывает активность заемщиков с ростом текущих потребностей населения. Украинцы берут кредиты, чтобы подготовиться к зиме, восстановить поврежденное в результате российских ударов имущество или покрыть расходы до следующей зарплаты.

В статистику также входят карточные кредиты со льготным периодом. По словам аналитика, часть клиентов использует такие возможности для различных инвестиций, в частности в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Следовательно, рост кредитования населения не обязательно свидетельствует только об увеличении потребительских расходов. Оно может отражать потребность домохозяйств в дополнительной ликвидности в условиях военных рисков и нестабильных доходов.

Кредитование бизнеса почти остановилось

В отличие от населения, предприятия в сентябре наращивали заимствования гораздо медленнее.

Чистые кредиты юридических лиц достигли 654,93 млрд. грн. Месячный прирост составил всего 4,25 млрд грн, или 0,7%, в то время как годовой рост оставался высоким — 32,3%.

По оценке Шевчишина это наименьший прирост за доступный период наблюдений, если не учитывать значительные погашения кредитов в декабре 2025 года.

Аналитик отмечает, что сентябрь обычно не является самым активным месяцем для кредитования, однако в этот раз особенно небольшой абсолютный прирост может свидетельствовать об ухудшении ситуации в бизнесе.

В числе причин он называет российские обстрелы, разрушение предприятий и логистической инфраструктуры, а также проблемы с работой портов. Несмотря на необходимость возобновления производства и перестройки логистики, компании не спешат привлекать новое финансирование.

Шевчишин называет такую динамику неприятным сигналом и отмечает, что будет следить за дальнейшими изменениями.

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Почему разница между кредитами населения и бизнеса важна

В сентябре сформировалось заметное различие между двумя сегментами рынка. Население продолжает активно пользоваться ссудами, тогда как прирост кредитования предприятий почти остановился.

Эти тенденции не обязательно противоречат друг другу: домохозяйства могут одалживать деньги для неотложных расходов, а бизнес — откладывать инвестиции из-за неопределенности, риска новых разрушений и сложностей с прогнозированием будущих доходов.

В то же время, такая разница может свидетельствовать о неодинаковых финансовых потребностях и возможностях двух групп заемщиков. Если предприятия и дальше не будут увеличивать заимствования, это может осложнить возобновление производства, закупку оборудования и развитие бизнеса.

Итак, главный сигнал сентябрьской статистики — не просто рост кредитов населения, а существенное замедление прироста ссуд предприятиям на фоне военных повреждений и потребности восстанавливать экономическую активность.

Нацбанк упростил условия кредитования для производителей, ритейлеров и общин.