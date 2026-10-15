Китай разрабатывает и испытывает гуманоидных роботов, которые в будущем могут использоваться для патрулирования, охраны общественного порядка и противодействия массовым беспорядкам. Как сообщает японское агентство Kyodo News, работы Fuxi, созданные государственным оборонным концерном NORINCO, способны обнаруживать подозрительных людей, воспроизводить движения полицейской палки и отталкивать людей щитом.
Китай испытывает гуманоидных роботов для патрулирования и противодействия массовым беспорядкам.
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Работы со щитами и полицейскими палками
Гуманоидные роботы Fuxi продемонстрировали в августе 2026 года на Всемирной конференции по робототехнике в Пекине. На выставке они появились со щитами и полицейскими палками — оборудованием, используемым при операциях по обеспечению общественного порядка.
По информации Kyodo News, робот может обнаруживать подозрительных людей и выполнять движения, характерные для противодействия толпе, в частности, отталкивать людей щитом. Для обучения движения разработчики использовали данные о действиях сотрудников вооруженной полиции.
Fuxi разрабатывает NORINCO — государственная китайская оборонная корпорация. Ранее компания заявляла, что робот предназначен для разведки в различных погодных условиях, интеллектуального патрулирования и работы в опасных для человека средах.
Работами смогут управлять дистанционно
Одной из особенностей Fuxi есть возможность дистанционного управления. Специальная система передает движения оператора работу в реальном времени, что позволяет выполнять задачи на месте, не подвергая человека непосредственной опасности.
Такой подход позволяет использовать роботов там, где есть риск столкновения с агрессивными людьми или работы в опасных условиях. В то же время, публично продемонстрированные возможности не свидетельствуют о том, что Fuxi уже самостоятельно принимает решение о применении силы.
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Будут ли использовать роботов для разгона протестов
Разработка находится на стадии испытаний, а в перспективе роботов планируют привлекать к патрулированию и охране вместе с вооруженной полицией.
Таким образом Китай испытывает технологию, которую потенциально можно применять для контроля общественного порядка. Дальнейшее использование таких роботов будет зависеть от результатов испытаний, технических возможностей и решений китайских правоохранительных органов.
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