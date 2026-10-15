Украинцы держат в срочных депозитах рекордные 508,7 млрд грн, но все еще боятся замораживать сбережения

В сентябре 2026 года украинцы увеличили срочные депозиты в банках на 4,5 млрд грн — это самый большой прирост за квартал. Общая сумма срочных вкладов физических лиц в гривне и иностранной валюте достигла рекордных 508,72 млрд. грн. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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В то же время население остается осторожным относительно размещения денег на длительный срок, поскольку из-за военных рисков возможность быстро получить доступ к средствам часто важнее потенциального дохода.

Почему украинцы начали активнее откладывать деньги

В сентябре объем срочных депозитов физических лиц увеличился на 0,9% по сравнению с августом и на 38,6% в годовом исчислении. На рост повлияли сезонные факторы по завершении периода летних отпусков, а также изменения депозитных ставок.

В частности, средние ставки по долгосрочным вкладам выросли на 0,2 процентных пункта — до 14,8% годовых. Заметнее всего ставки повышали негосударственные банки. В то же время, доходность краткосрочных депозитов почти не изменилась.

Более высокие ставки создают дополнительный стимул размещать средства на более длительный период. Однако вкладчики должны учитывать не только доходность, но и условия досрочного возврата денег.

Доля срочных вкладов остается почти минимальной

Несмотря на рекордную сумму срочных депозитов, их доля в общей структуре средств населения в сентябре составила 32,7%. Это второй самый низкий показатель за всю историю наблюдений: меньшее было лишь в июне, когда доля опускалась до 32,6%.

Такая ситуация свидетельствует, что украинцы не спешат переводить все сбережения на депозиты с определенным сроком. Во время войны людям важно иметь доступ к деньгам в случае непредвиденных расходов, потери дохода или других рисков.

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Значит ли это недоверие к банкам

Рост срочных депозитов до исторического максимума свидетельствует о том, что украинцы продолжают пользоваться банковской системой для хранения сбережений. В то же время низкая доля срочных вкладов показывает, что многие клиенты предпочитают ликвидность — возможность быстро воспользоваться своими средствами.

Следовательно, осторожность вкладчиков не обязательно означает недоверие к банкам. Речь идет скорее о стремлении сохранять финансовую гибкость в период неопределенности. Банковская система продолжает работать, а население постепенно увеличивает сбережения, не отказываясь от необходимости иметь доступ к деньгам.

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