241 домен и 112 серверов: США ликвидировали инфраструктуру криптосхемы, ориентированной на русскоязычных инвесторов

Прокуратура Бруклина объявила о масштабной операции против международной сети криптовалютных мошенников, обманывавших русскоязычных жителей США. Правоохранители вывели из строя 112 серверов и 241 домен фальшивых инвестиционных платформ. К операции присоединилось ФБР. Мошенническая схема нанесла ущерб на десятки миллионов долларов , а некоторые пострадавшие потеряли все сбережения.

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Как работала криптовалютная афера

Более трех лет подразделение прокуратуры Бруклина по расследованию преступлений с виртуальными валютами изучало схему, ориентированную на русскоязычную общину США. Мошенники использовали рекламу на русском языке в Facebook, чтобы привлекать людей, заинтересованных в инвестировании.

После того, как потенциальная жертва отзывалась на объявление, с ней связывался псевдоинвестиционный консультант. Он помогал создать аккаунт на фальшивой криптовалютной платформе и убеждал купить криптовалюту и перевести ее на адреса, связанные с мошенническими сайтами.

Через несколько недель или месяцев, когда люди пытались вывести средства, их аккаунты блокировали или потребовали уплатить дополнительные комиссии и налоги. После первоначального обмана мошенники нередко возвращались к пострадавшим с новым предложением — за отдельную плату якобы помочь вернуть утраченные активы. Это была еще одна часть аферы.

Какие убытки понесли пострадавшие

По оценке прокуратуры, общая сумма похищенных средств составляет десятки миллионов долларов. В то же время, правоохранителям уже удалось изъять около $300 тыс. похищенных активов. Работа по возвращению других средств продолжается.

До последней операции следователи уже изъяли или заблокировали около 400 доменов, связанных с криптовалютным мошенничеством. Однако злоумышленники быстро создавали новые сайты, поэтому стражи порядка решили ударить не только по отдельным доменам, но и по технической инфраструктуре, которая обеспечивала работу всей сети.

В результате последней операции мошенники потеряли доступ к данным, информации о пострадавших и программном обеспечении, с помощью которого поддерживали фальшивые платформы и контактировали с клиентами.

Где располагалась инфраструктура мошенников

По данным прокуратуры Бруклина, злоумышленники использовали киберинфраструктуру и IP-адреса в Украине и других странах Восточной Европы. Более 100 облачных серверов, работу которых нарушили стражи порядка, были размещены в инфраструктуре компаний из Восточной Европы и США.

На прошлой неделе следователи провели многочисленные обыски и другие правоохранительные мероприятия в трех часовых поясах в течение нескольких часов. Операцию координировали прокуратура Бруклина и ФБР с участием организаций ShadowServer, Coeus и UltaHost.

В то же время расположение серверов и IP-адресов само по себе не устанавливает гражданство организаторов схемы. В сообщении прокуратуры не утверждается, что мошенники были украинцами.

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Прокурор Бруклина Эрик Гонсалес заявил, что ликвидация серверов и сотен фальшивых сайтов должна усложнить создание новых платформ и повторное преследование пострадавших. Однако операция не означает автоматического возврата всех похищенных средств: правоохранители продолжают работу по выявлению и возвращению активов.

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