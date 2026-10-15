Верховная Рада приняла в целом законопроект № 16051−1, предусматривающий введение 20% НДС на товары стоимостью до €150, приобретенные украинцами через иностранные электронные платформы. Решение поддержали 255 народных депутатов. Новые правила должны заработать с 1 июля 2027 года.
Посылки с AliExpress и Temu подорожают: Рада в целом поддержала 20% НДС
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Как будет начисляться НДС
Налог будут взиматься со стоимости товаров, которые украинцы заказывают через иностранные маркетплейсы с доставкой по международным почтовым или экспресс-отправлениям.
Обязанность начислять и уплачивать НДС возложат на сами электронные платформы или их посредников.
Таким образом, нынешняя льгота для покупок стоимостью до 150 евро будет отменена.
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Какие посылки останутся без НДС
Исключение предусмотрено для некоммерческих посылок стоимостью до 45 евро, которые одно физическое лицо безвозмездно посылает другому для личного или семейного использования.
Также НДС не будут применяться к отдельным категориям товаров для безопасности и обороны, определенных законодательством.
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Поступления от нового налогообложения планируют направлять на нужды Вооруженных сил Украины.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 16051−1, который изменяет правила налогообложения НДС дистанционной торговли и международных почтовых и экспресс-отправлений.
Комментарии - 8
Ага, вірю. Чому тоді це «ПДВ», а не цільовий збір?
Заплатити з посилки в 20 доларів 4 долари податку — не проблема.
А взагалі для розуміння.
Імпорт товарів з Китаю в Україну:
2022 — 8,68 млрд дол.
2023 — 10,44 млрд дол.
2024 — 14,37 млрд дол.
2025 — 19,20 млрд дол.
2026 — 19,60 млрд дол. за 9 місяців, за рік прогноз близько 29 млрд дол.