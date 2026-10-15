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15 октября 2026, 12:22 Читати українською

Посылки с AliExpress и Temu подорожают: Рада в целом поддержала 20% НДС

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 16051−1, предусматривающий введение 20% НДС на товары стоимостью до €150, приобретенные украинцами через иностранные электронные платформы. Решение поддержали 255 народных депутатов. Новые правила должны заработать с 1 июля 2027 года.

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 16051−1, предусматривающий введение 20% НДС на товары стоимостью до €150, приобретенные украинцами через иностранные электронные платформы.
Верховная Рада приняла в целом законопроект №16051-1, предусматривающий введение 20% НДС на товары стоимостью до €150
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Как будет начисляться НДС

Налог будут взиматься со стоимости товаров, которые украинцы заказывают через иностранные маркетплейсы с доставкой по международным почтовым или экспресс-отправлениям.

Обязанность начислять и уплачивать НДС возложат на сами электронные платформы или их посредников.

Таким образом, нынешняя льгота для покупок стоимостью до 150 евро будет отменена.

Читайте: Рада поддержала в первом чтении введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро

Какие посылки останутся без НДС

Исключение предусмотрено для некоммерческих посылок стоимостью до 45 евро, которые одно физическое лицо безвозмездно посылает другому для личного или семейного использования.

Также НДС не будут применяться к отдельным категориям товаров для безопасности и обороны, определенных законодательством.

Читайте: Удар по Temu и AliExpress: ЕС ввел пошлину в размере 3 евро на дешевые посылки

Поступления от нового налогообложения планируют направлять на нужды Вооруженных сил Украины.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 16051−1, который изменяет правила налогообложения НДС дистанционной торговли и международных почтовых и экспресс-отправлений.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+77
Romanenkas17
Romanenkas17
15 октября 2026, 12:31
#
Покрили народ новим податком для того щоб повісити на народ новий кредит. Cаме страшне — що це виставлять за нову «перемогу"((. А який новий закон треба буде прийняти в наступному році для чергових кредитів?
+
0
BigBend
BigBend
15 октября 2026, 12:43
#
Закон про знищення русні, звичайно. Бо як тільки русню буде знищено — настане мир і кошти не будуть йти на захист.
+
+33
TAN72
TAN72
15 октября 2026, 12:47
#
Фантазёр
+
+10
Pasha1233
Pasha1233
15 октября 2026, 12:49
#
А втікачам аби вічна війна з неважливим результатом і вічна соціалка.
+
+15
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
15 октября 2026, 12:47
#
«Надходження від нового оподаткування планують спрямовувати на потреби Збройних сил України.»

Ага, вірю. Чому тоді це «ПДВ», а не цільовий збір?
+
+15
Pasha1233
Pasha1233
15 октября 2026, 12:56
#
На двушечки на москву. Негідники завжди прикриваються війною.
+
0
KingSalmon
KingSalmon
15 октября 2026, 13:00
#
90% такого імпорту припадає на Китай (TEMU, AliExpress).
Заплатити з посилки в 20 доларів 4 долари податку — не проблема.

А взагалі для розуміння.
Імпорт товарів з Китаю в Україну:
2022 — 8,68 млрд дол.
2023 — 10,44 млрд дол.
2024 — 14,37 млрд дол.
2025 — 19,20 млрд дол.
2026 — 19,60 млрд дол. за 9 місяців, за рік прогноз близько 29 млрд дол.
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
15 октября 2026, 13:12
#
Трускавецький економіст в чаті.
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