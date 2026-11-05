Еврооблигации Украины подскочили к месячному максимуму после выборов в США

Долларовые еврооблигации Украины резко выросли в цене после победы Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США 3 ноября. Инвесторы рассчитывают, что изменение политического баланса в Вашингтоне будет способствовать сохранению американской военной поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg .

Долларовые еврооблигации Украины резко выросли в цене после победы Демократической партии

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Как изменилась стоимость украинских облигаций

В среду, 4 ноября, украинские суверенные еврооблигации с купонной ставкой 4,5% и погашением в 2034 году подорожали более чем на один цент — более 63 центов за доллар номинала.

Это самый высокий уровень стоимости этих бумаг более чем за месяц.

Украинские долговые ценные бумаги оказались среди лидеров роста на рынках развивающихся стран.

В то же время цена в 63 цента означает, что облигации торгуются примерно на 63% номинальной стоимости. Несмотря на рост котировок инвесторы продолжают учитывать значительные риски, связанные с войной и будущими долговыми выплатами Украины.

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Почему инвесторы отреагировали на выборы в США

На промежуточных выборах 3 ноября демократы завоевали большинство в обеих палатах Конгресса США — Палате представителей и Сенате. Это изменяет распределение политических сил в Вашингтоне и усиливает роль Конгресса в контроле действий администрации президента Дональда Трампа.

Для владельцев украинских еврооблигаций результат выборов стал основанием для пересмотра ожиданий дальнейшей поддержки Киева.

В частности, инвесторы надеются, что новый состав Конгресса поможет предотвратить перебои в передаче Украине американских разведывательных данных и сохранении доступа к военным технологиям.

Директор по инвестициям Aberdeen Investments Виктор Сабо отметил, что в последнее время на украинские активы негативно влияли сообщения о российских атаках на энергетическую инфраструктуру. Однако результаты американских выборов изменили настроения участников рынка.

По мнению эксперта, инвесторы ожидают, что Конгресс сможет ограничить риски прекращения разведывательной поддержки Украины или доступа к спутниковым системам Starshield.

Какие риски остаются

Несмотря на положительную реакцию рынка, дальнейшая политика Вашингтона по отношению к Украине остается неопределенной.

В частности, непонятно, как новый баланс сил в Конгрессе повлияет на мирные переговоры и решение администрации Трампа по поводу войны.

Главный экономист Capital Economics Нил Шеринг предполагает, что ограничение влияния президента США на внутреннюю политику может побуждать его активнее действовать на международном направлении.

По его оценке, нельзя исключать попытки ускорить переговоры о завершении войны, что может создать дополнительные риски для Украины и усилить потребность Европы в финансировании обороны.

Что означает рост облигаций

Рост котировок украинских еврооблигаций свидетельствует об улучшении краткосрочных ожиданий части инвесторов по поводу перспектив Украины.

В то же время, это не означает автоматического увеличения государственного долга: речь идет о подорожании ценных бумаг на вторичном рынке, где инвесторы покупают и продают ранее выпущенные облигации.

Дальнейшая динамика украинского долга будет зависеть от ситуации безопасности, международной финансовой помощи и перспектив завершения войны.