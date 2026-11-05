ЕС готовит новые правила депортации мигрантов: что изменится для украинцев в Германии

Европейская комиссия предложила масштабную реформу пограничного агентства Frontex, которая предусматривает увеличение его оперативных сил с 10 тысяч до 30 тысяч человек. Агентство также может получить более широкие полномочия по организации депортаций, в том числе между странами за пределами Евросоюза. Об этом сообщает Еврокомиссия.

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Что изменится в работе

Согласно предложению Еврокомиссии от 27 октября 2026 года, численность оперативных сил Frontex планируется постепенно увеличить до 30 тысяч человек к 2041 году.

В частности, предполагается расширение собственного персонала агентства до 6 тысяч работников, привлечение 7 тысяч сотрудников государств ЕС и создание резерва из 17 тысяч пограничников.

Кроме того, Frontex может получить новые полномочия:

Создание специального центра координации возвращения мигрантов, который поможет странам ЕС организовывать депортации.

Поддержка возвращения мигрантов между третьими странами при соответствующих международных договоренностях.

Формирование сил быстрого реагирования на миграционные кризисы.

Мониторинг открытой информации в Интернете для своевременного обнаружения угроз на внешних границах ЕС.

Новый центр будет координировать процедуры от установления личности мигранта и консультаций по добровольному возвращению в организацию перевозки и помощи после возвращения на родину.

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Что это значит для мигрантов в Германии

Расширение полномочий Frontex может упростить для Германии организацию возвращения иностранцев, у которых нет законных оснований оставаться в стране.

В частности, речь идет о людях, получивших окончательный отказ в предоставлении убежища или потерявших право на жительство.

Также реформа может облегчить логистику возвращения мигрантов через специальные центры за пределами ЕС, если для этого будет создана надлежащая правовая база.

Для украинцев, которые находятся в Германии под временной защитой, сама реформа не означает потери статуса или автоматической депортации. Право на жительство будет определяться действующими миграционными правилами и индивидуальным статусом человека.

Почему реформу критикуют

Инициатива вызвала споры среди германских депутатов Европарламента.

Представительница ХДС Лена Дюпон поддержала расширение Frontex, назвав его необходимым для реагирования на миграционные и вызовы безопасности.

Депутат от СДПГ Биргит Зиппель выразила обеспокоенность усилением депортационных полномочий без надлежащего контроля за соблюдением прав человека.

Представитель «Зеленых» Эрик Марквардт сравнил возможную модель работы агентства с американской иммиграционной службой ICE и предостерег от ослабления правового надзора.

Правозащитные организации также обращают внимание на риски прав мигрантов во время операций за пределами ЕС.

Когда заработают новые правила

По состоянию на 4 ноября 2026 года предложение Еврокомиссии еще не вступило в силу.

Для утверждения реформы должны согласовать Европейский парламент и Совет Е С .

Пока новые полномочия Frontex не утверждены, порядок пребывания и возвращения иностранцев в Германию остается под действием действующего законодательства.