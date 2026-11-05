Банки Украины установили 17-летний рекорд: что происходит с проблемными кредитами

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины на 1 октября 2026 года составила 11,5%. Показатель остается неизменным второй месяц подряд и находится на самом низком уровне за последние 17 лет с октября 2009 года. Об этом сообщает Национальный банк Украины .

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины на 1 октября 2026 года составила 11,5%.

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Как изменилась доля проблемных кредитов

С начала 2026 года доля NPL сократилась на 2,5 процентного пункта, а по сравнению с мартом 2022 года — на 15,1 в. п.

За девять месяцев 2026 года:

Общий объем кредитов в банковской системе вырос на 278,8 млрд грн, или на 20,5% — до 1,639 трлн грн.

Объем неработающих кредитов уменьшился на 1,5 млрд грн или на 0,8% — до 187,8 млрд грн.

Доля проблемных кредитов физических лиц сократилась на 1,2 и. п. — до 9,6%.

Доля NPL бизнеса снизилась на 3,3 и. п. — до 13,7%.

В Нацбанке объясняют положительную динамику увеличением объема новых кредитов лучшего качества и урегулированием старых проблемных долгов.

В каких банках больше всего проблемных кредитов

Сокращение доли NPL зафиксировано во всех группах банков.

Самая высокая доля неработающих кредитов остается в государственных банках — 16,5%. В частных украинских банках показатель составляет 7,5%, а в банках с иностранным капиталом — 4,9%.

Что было раньше

В первый год полномасштабного вторжения уровень дефолтов по кредитам составил около 20%, а доля неработающих ссуд в банковском портфеле — 39,1%.

С середины 2023 года показатель NPL постепенно снижается.

В декабре 2025 года государственные банки списали более 170 млрд грн старых неработающих активов, что также способствовало существенному сокращению доли проблемных кредитов.