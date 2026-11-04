Акции в США взлетели после победы демократов: как выборы повлияли на финансовые рынки

Результаты промежуточных выборов в США поначалу насторожили инвесторов. Рынок пытался понять, как победа демократов и изменение баланса сил в Конгрессе повлияют на экономическую политику президента Дональда Трампа. Впоследствии настроения на Уолл-стрит изменились: американские акции пошли вверх, доходность государственных облигаций снизилась.

Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса — это ограничит возможности президента продвигать свои законодательные инициативы. Для инвесторов эти изменения стали сигналом, что Вашингтон может стать менее склонным к резким экономическим решениям.

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От падения к росту: как отреагировала Уолл-стрит

Первоначально реакция рынка была отрицательной. Фьючерсы на Nasdaq-100 теряли до 2,4%, на S&P 500 — около 1,4%. Инвесторы опасались, что победа демократов приведет к усилению регуляторного давления на бизнес и усложнит экономические решения в Вашингтоне.

Впоследствии настроения изменились. Среди причин разворота была реакция Дональда Трампа: президент признал результаты голосования. Это ослабило опасения затяжного противостояния после выборов.

На открытии торгов 4 ноября индексы уже уверенно росли. По данным Associated Press, Dow Jones прибавил около 2,1%, S&P 500 — 1,8%, Nasdaq Composite — 2,4%. Для широкого рынка это могло стать лучшей торговой сессией за три месяца.

Демократы получили контроль над Палатой представителей и Сенатом. Теперь администрации Трампа будет сложнее проводить свои законодательные инициативы без поддержки оппозиции.

Для Уолл-стрит это не обязательно плохая новость. Инвесторы часто благосклонно воспринимают разделенную власть, когда ни одна партия не может самостоятельно и быстро менять правила для бизнеса. Меньше резких законодательных шагов означает больше предсказуемости, хотя политические споры никуда не исчезают.

Почему инвесторы увидели преимущества в ослаблении позиций Трампа

Одна из главных причин роста акций — ожидание, что демократы будут сдерживать новые бюджетные расходы и налоговые инициативы Белого дома.

Трампа совмещала налоговые сокращения для бизнеса с таможенными ограничениями и жесткими торговыми решениями. Для компаний это была противоречивая комбинация: более низкие налоги могли поддерживать прибыль, но пошлины увеличивали расходы и создавали риски для международной торговли.

Теперь продвигать масштабные законодательные изменения президенту будет сложнее. Но это не значит, что он теряет все рычаги влияния на экономику. Трамп сохраняет исполнительные полномочия, в частности, в сфере внешней политики и части торговых вопросов.

Инвесторы также следят за федеральным бюджетом. Контроль демократов над Конгрессом может усложнить новые расходы и налоговые сокращения, увеличивающие дефицит бюджета США.

Это уже сказалось на рынке государственных облигаций. Их цены выросли, а доходность десятилетних бумаг опустилась примерно на 4,93%. Инвесторы активнее покупали американский долг, рассчитывая на меньшее давление со стороны государственных заимствований.

Однако бюджетный тупик не означает, что дефицит США сократится. Напротив, споры между Белым домом и Конгрессом могут осложнить принятие бюджета и переговоры о финансировании правительства. Пока рынок реагирует прежде всего на ожидания, а не на реальные изменения в государственных финансах.

Доллар слабеет, нефть дешевеет

После выборов изменилась ситуация и на других денежных рынках. Индекс доллара DXY, показывающий его стоимость по отношению к корзине шести основных валют, снизился примерно на 0,5%.

На валюту повлияла и динамика американских облигаций. Когда доходность падает, доллар может терять часть привлекательности для международных инвесторов. Но объяснять его ослабление только результатами выборов было бы неправильно.

Нефтяные котировки тоже пошли вниз. По данным аналитиков, Brent подешевела примерно на 1,85%, до 101,68 доллара за баррель, WTI — до 94,34 доллара.

Здесь важны не только выборы. Инвесторы следят за развитием войны с Ираном и перспективами поставки нефти с Ближнего Востока. Если дипломатические усилия принесут результат и риски перебоев уменьшатся, это может ослабить ценовое давление на рынке.

Однако говорить о начале длительного удешевления нефти рано. Котировки остаются высокими, а геополитические риски никуда не исчезли.

Кто выиграл, а кто потерял после выборов

Рост основных индексов не означал, что дорожали акции всех компаний. Инвесторы по-разному оценивают перспективы отдельных отраслей нового баланса сил в Вашингтоне.

Среди лидеров роста оказались компании возобновляемой энергетики. По данным Associated Press, акции First Solar на утренних торгах прибавили 11,1%, Enphase Energy — 11,6%. Инвесторы ожидают, что усиление позиций демократов может поддержать государственные программы развития чистой энергетики.

Возрастали и акции медицинского сектора, в том числе страховщиков Molina Healthcare и Centene и оператора больниц HCA Healthcare. Здесь рынок также учитывает возможные изменения регуляторной политики.

Для части технологических компаний перспективы менее очевидны. Усиление контроля за искусственным интеллектом, криптовалютами и строительством дата-центров может увеличить расходы бизнеса .

На утренних торгах снижались акции Nvidia, CoreWeave и Tesla. Последняя теряла около 3,6%. Это также может отражать опасения инвесторов в отношении компаний, связанных с Дональдом Трампом и Илоном Маском, но сами котировки не доказывают, что именно политический фактор стал причиной падения.

Еще один риск для технологического сектора возникает на уровне штатов. Местные власти часто решают, получит ли компания разрешение на строительство крупного дата-центра. Некоторые демократические губернаторы выступают против таких проектов из-за их нагрузки на электросети и местную инфраструктуру. Экономист UBS Пол Донован считает, что застройщикам придется предлагать общинам больше стимулов, чтобы заручиться их поддержкой.

Что это значит для Украины

Для Украины американские выборы важны не только из-за реакции Уолл-стрит. Изменения на мировых рынках могут отражаться на курсах валют, ценах на горючее и стоимости внешних заимствований.

Однако международное ослабление доллара не означает автоматического укрепления гривны. По данным Минфина, 4 ноября наличный доллар в Украине продавали в среднем за 46,14 грн, а покупали за 45,48 грн. На межбанке торги открылись в диапазоне 45,52−45,57 грн/доллар.

Украинский валютный рынок зависит не только от международного курса доллара. На него влияют спрос на валюту, предложение, операции Нацбанка и объемы международной помощи.

Другой возможный канал воздействия — цены на топливо. Если нефть будет долго дешеветь, это может уменьшить расходы украинских импортеров нефтепродуктов. Но быстрого падения цен на АЗС ждать не стоит: важны курс гривны, логистика, налоги и стоимость запасов.

Для Украины имеет значение и доходность американских гособлигаций. Она оказывает влияние на глобальную стоимость капитала и оценку рисков стран, привлекающих средства на международных рынках. Украина, во время войны в значительной степени зависит от внешнего финансирования, особенно чувствительна к таким изменениям.

Однако более дешевые американские заимствования не означают автоматического снижения стоимости украинского долга. Инвесторы учитывают также военные риски, состояние государственных финансов и способность страны обслуживать свои обязательства.

Надолго ли хватит оптимизма

Победа демократов не устраняет экономические риски для США. Президент сохраняет исполнительные полномочия, а новый состав Конгресса может усложнить бюджетные переговоры и принятие законов.

На дальнейшую динамику рынка влиять также инфляция, корпоративные прибыли и решения Федеральной резервной системы. Политический баланс Конгресса может изменить ожидания инвесторов, но не определяет автоматически будущую процентную ставку ФРС.

Пока что Уолл-стрит восприняла результаты выборов как сигнал, что возможности для резких экономических изменений в Вашингтоне могут сузиться. Для инвесторов это оказалось важнее риска нового политического противостояния.

Теперь вопрос в том, сможет ли новый баланс сил сделать экономическую политику США более предсказуемой. От этого будет зависеть, сохранится ли нынешний оптимизм на биржах.