PopDEX: торговля бессрочными фьючерсами с преимуществами централизованных бирж

Удобный торговый опыт на смартфоне

PopDEX стремится сделать децентрализованную торговлю столь же понятной, как и на обычных централизованных биржах. Платформа предлагает мобильное приложение с привычным интерфейсом, позволяющим следить за рынком, открывать и контролировать торговые позиции непосредственно со смартфона.

Пользователи могут получить доступ к PopDEX через мобильное приложение для iOS и Android, а также через веб-версию. Для начала работы можно воспользоваться по электронной почте или подключить криптогаманец.

Такой подход помогает трейдерам, привыкшим к интерфейсам CEX, легче перейти к торговле на децентрализованной платформе.