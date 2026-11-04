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4 ноября 2026, 19:10 Читати українською

PopDEX: торговля бессрочными фьючерсами с преимуществами централизованных бирж

Децентрализованная торговля становится доступнее для широкой аудитории. Сегодня трейдерам важны не только возможности блокчейна, но и быстрое исполнение ордеров, понятный интерфейс, конкурентные комиссии и контроль за собственными средствами. PopDEX — это децентрализованная платформа для торговли бессрочными фьючерсами, объединяющая привычный опыт централизованных бирж (CEX) с преимуществами блокчейн-инфраструктуры.

Децентрализованная торговля становится доступнее для широкой аудитории.
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Рассмотрим четыре основных преимущества платформы.

Удобный торговый опыт на смартфоне

PopDEX стремится сделать децентрализованную торговлю столь же понятной, как и на обычных централизованных биржах. Платформа предлагает мобильное приложение с привычным интерфейсом, позволяющим следить за рынком, открывать и контролировать торговые позиции непосредственно со смартфона.

Пользователи могут получить доступ к PopDEX через мобильное приложение для iOS и Android, а также через веб-версию. Для начала работы можно воспользоваться по электронной почте или подключить криптогаманец.

Такой подход помогает трейдерам, привыкшим к интерфейсам CEX, легче перейти к торговле на децентрализованной платформе.

Безопасность, прозрачность и финансовая поддержка

В отличие от традиционных централизованных бирж PopDEX использует некастодиальную модель. Это означает, что пользователи сохраняют контроль над своими средствами, а не передают их на счет, полностью контролируемый биржей.

Торговые операции, депозиты и вывод средств фиксируются в блокчейне. Это позволяет проверять соответствующие записи и отслеживать движение средств. Для депозитов и вывода средств платформа поддерживает сеть Arbitrum.

PopDEX также получила $30 млн инвестиций от Foresight Ventures — венчурной компании, специализирующейся на блокчейн-индустрии и Web3. Это финансирование обеспечивает поддержку дальнейшего развития и расширения платформы. Экосистема PopDEX также включает в себя интеграции и партнерства с известными проектами, среди которых Bitget Wallet, WalletConnect и Arbitrum.

В совокупности эти факторы демонстрируют стремление PopDEX развивать свою инфраструктуру, расширять экосистему и обеспечивать пользователям прозрачную торговую среду.

Конкурентные комиссии и партнерские возможности

Стоимость торговли — один из важных факторов при выборе биржи. PopDEX предлагает конкурентные торговые комиссии и VIP-уровни, позволяющие снижать ставки в зависимости от торговой активности. Для получения VIP уровня не нужно покупать или блокировать токены платформы.

Согласно представленной тарифной сети, базовая комиссия составляет 0,032% для тейкера и 0,010% для мейкера. С увеличением торгового размера ставки могут снижаться.

PopDEX также предлагает партнерские и реферальные программы для авторов контента, торговых сообществ и брокеров. Дополнительно предусмотрены API, субаккаунты и инструменты интеграции с торговыми сервисами.

Еженедельные вознаграждения для активных трейдеров

Помимо торговых возможностей, PopDEX предлагает программу еженедельных розыгрышей с денежными вознаграждениями. Пользователи могут получать билеты для участия в розыгрышах благодаря соответствующей торговой активности на платформе.

Для участия не нужно отдельно покупать билеты — они начисляются в соответствии с условиями программы. Результаты розыгрышей определяются на основе публичных данных блокчейна Bitcoin.

В рамках двух предварительных розыгрышей программа уже распределила 35 775 USDT между шестью победителями. В первом розыгрыше двое победителей получили в общей сложности 16 746 USDT, а во втором четверо участников разделили 19 029 USDT. Эти результаты подтверждают, что программа уже работает, а ее участники получают реальные вознаграждения. Часть торговых комиссий платформы также направляется в призовой фонд: 40% чистых протокольных торговых комиссий выделяется для его формирования. Подробнее о программе и условиях участия можно узнать на официальной странице .

Кому может быть интересна PopDEX?

PopDEX может заинтересовать трейдеров, привыкших к централизованным биржам, но желающих попробовать децентрализованную торговлю бессрочными фьючерсами. Знакомый интерфейс, мобильный доступ, конкурентные комиссии и контроль за средствами делают платформу одним из вариантов для тех, кто рассматривает альтернативы традиционным CEX. Узнать больше о возможностях PopDEX можно на официальном сайте .

Торговля бессрочными фьючерсами, в том числе с использованием кредитного плеча, связана с высоким риском потери средств. Материал носит информационно-рекламный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

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Источник: Минфин
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