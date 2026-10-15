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15 октября 2026, 13:39 Читати українською

Мировой рынок смартфонов рухнул на 22%: как бум ИИ повлиял на цены и производителей

Мировые поставки смартфонов сократились на 22% в завершившемся в сентябре квартале. Как сообщает Investing.com, это самое резкое квартальное падение рынка, по данным исследовательской компании IDC.

Мировые поставки смартфонов сократились на 22% в завершившемся в сентябре квартале.
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Основной причиной стало удорожание памяти из-за высокого спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта. Производители обязаны увеличивать цены, упрощать свойства устройств и отрешаться от части экономных моделей.

Почему смартфоны дорожают

Спрос на оборудование для искусственного интеллекта за последний год усилил конкуренцию за компоненты для хранения данных. Рост их стоимости увеличивает себестоимость смартфонов и снижает прибыльность производителей.

В ответ компании просматривают ассортимент: повышают цены на устройства, уменьшают технические характеристики отдельных моделей или прекращают выпуск бюджетных смартфонов.

По оценке IDC, эти изменения носят структурный характер, то есть речь идет не только о временном спаде спроса. Исследователи ожидают, что рост мирового рынка смартфонов возобновится не раньше 2028 года.

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Кто теряет, а кто может выиграть

Больше всего от ухудшения ситуации пострадали китайские производители, в том числе Xiaomi и Oppo. Их ассортимент значительно охватывает более доступные устройства, поэтому удорожание компонентов создает дополнительное давление на цены и прибыльность.

Apple и Samsung продемонстрировали лучшие результаты. Им помогают более широкие линейки премиальных моделей и развитые каналы продаж.

Если производители и дальше будут повышать цены и ориентировать покупателей на более дорогие устройства, доля премиального сегмента может увеличиться. Это создаст дополнительные преимущества для компаний, обладающих сильными позициями в этом сегменте.

Таким образом, бум искусственного интеллекта влияет не только на рынок компьютерных чипов и серверов, но и на повседневную электронику. Более дорогая память заставляет производителей просматривать цены и ассортимент, а потребителям может стать сложнее найти недорогой смартфон с хорошими характеристиками.

Как мы писали, Смартфоны дешеветь не будут: Huawei и Xiaomi делают ставку на флагманы

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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