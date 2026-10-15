USDT для сбережений, USDC для платежей и ИИ: как меняется рынок стейблкоинов

Банк Standard Chartered перенес прогноз роста капитализации рынка стейблкоинов до $2 трлн с 2028 на 2030 год. Об этом сообщил Cointelegraph. Причина — замедление увеличения предложения цифровых токенов, привязанных к стоимости традиционных валют. В то же время объемы транзакций продолжают расти: инвесторы все чаще используют имеющиеся стейблкоины для платежей, торговли и операций с участием ИИ.

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Почему прогноз перенесли

По оценке Standard Chartered, капитализация рынка стейблкоинов в 2026 году стабилизировалась около $309 млрд и за последние 12 месяцев колебалась в пределах $300−320 млрд.

В то же время, использование этих активов растет. Среднемесячный объем транзакций в сетях стейблкоинов в 2026 году составляет почти $10 трлн против примерно $4 трлн в 2025 году.

Это означает, что выпущенные токены переходят между пользователями чаще, но спрос пока не сопровождается пропорциональным увеличением их общего количества.

Какие стейблкоины лидируют

Аналитики Standard Chartered выделяют четыре основных сегмента рынка:

USDT от Tether преобладает в использовании как средство сбережения в странах с развивающимися рынками.

USDC от Circle занимает сильнейшие позиции в платежах на развитых рынках.

USDC и USDe от Ethena активно используются в криптовалютной торговле.

USDC также лидирует в пока небольшом сегменте расчетов между ШИ-агентами.

В банке ожидается усиление конкуренции на рынке платежей в развитых странах. На долю этого сегмента претендуют новые платежные сети и эмитенты стейблкоинов.

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Как влияют регулирование и бухгалтерские правила

Перспективы стейблкоинов зависят не только от спроса, но и законодательства. В США после принятия GENIUS Act регуляторы разрабатывают требования к эмитентам, резервам и защите пользователей.

Отдельно пересматриваются бухгалтерские стандарты, которые могут упростить отображение определенных стейблкоинов в балансах компаний. Это способно сделать их более удобными для корпоративных платежей и расчетов.

Следовательно, Standard Chartered не отказался от прогноза капитализации рынка на уровне $2 трлн, но ожидает, что для этого понадобится на два года больше. Главный вопрос — превратится ли рост объемов транзакций в устойчивое увеличение предложения стейблкоинов.

Как мы писали, расходы со стейблкоин-картами могут вырасти вчетверо к 2028 году.