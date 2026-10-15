Бензин в США подорожал на 9,1% за месяц: как инфляция давит на биткоин и что будет дальше

Биткоин опустился ниже $81 000 и торгуется около $80 800, потеряв 2,95% за последние 24 часа. Более широкий крипторынок за это время сократился на 3,2%. Как сообщает Cointelegraph, распродажа усилилась после публикации сентябрьских данных по инфляции в США: годовой индекс потребительских цен вырос до 3,7%, превысив ожидания аналитиков. Это усилило опасение, что Федеральная резервная система может дольше удерживать высокие ставки или снова усилить монетарную политику.

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Почему биткоин начал падать

По данным Бюро статистики труда США, потребительские цены в сентябре выросли на 0,6% по сравнению с августом, а в годовом исчислении инфляция ускорилась с 3,4% до 3,7%. Аналитики ожидали показатель на уровне 3,6%.

Особенно заметно подорожало горючее. Цены на бензин в сентябре выросли на 9,1% в месяц, что обеспечило более половины месячного прироста общего индекса потребительских цен. В целом энергетический индекс увеличился на 5,2%.

Базовая инфляция, не учитывающая продукты питания и энергоносители, также оказалась выше ожиданий: она составила 2,6% в годовом измерении и выросла на 0,3% в месяц. Это свидетельствует о том, что ценовое давление не ограничивается только энергетическим сектором.

Как инфляция влияет на криптовалюты

Высшая инфляция усложняет задачи Федеральной резервной системы, которая должна сдерживать рост цен. Если инфляционное давление сохраняется, регулятор может отложить снижение процентных ставок или рассматривать их повышение.

Для криптовалют это отрицательный сигнал. Когда инвесторы ожидают высоких ставок, безрисковые активы, в том числе государственные облигации США, становятся более привлекательными. В то же время интерес к рисковым инструментам — биткоину, другим криптовалютам и акциям технологических компаний — может ослабевать.

После публикации инфляционных данных доходность американских гособлигаций резко возросла, а золото подешевело до $4079 за тройскую унцию. Одновременное снижение цен на различные активы свидетельствовало о более широкой реакции финансовых рынков на макроэкономические новости.

Может ли ФРС снова повысить ставку

После выхода статистики участники рынка начали более активно учитывать возможность дальнейшего усиления монетарной политики США. В то же время решение ФРС не определено: регулятор должен учитывать не только инфляцию, но и состояние рынка труда и экономическую активность.

Опасения по ставкам давят на биткоин из-за изменения инвестиционных ожиданий. Если стоимость заимствований остается высокой, ликвидность может быть ограниченной, а инвесторы — более осторожно относиться к активам с повышенным риском.

По данным Reuters, инфляционный отчет усугубил дискуссию о возможном повышении ставки ФРС, хотя дальнейшие сигналы представителей регулятора могут изменять ожидания рынка.

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Что дальше с ценой биткоина

В настоящее время BTC торгуется около $80 800 — ниже психологической отметки в $81 000. За последние сутки криптовалюта потеряла 2,95%, тогда как совокупная капитализация более широкого крипторинка снизилась на 3,2%.

Дальнейшая динамика будет зависеть от новых макроэкономических данных, изменений в прогнозах по ставке ФРС и поведению инвесторов. Если опасения относительно инфляции будут и дальше усиливаться, давление на рисковые активы может сохраняться. В то же время само по себе падение ниже $81 000 не означает, что долгосрочный тренд биткоина окончательно изменился.

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