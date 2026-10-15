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15 октября 2026, 9:12 Читати українською

ICU резко ухудшила прогноз на 2026-2027 годы

Инвестиционная группа ICU резко ухудшила макроэкономический прогноз для Украины. Теперь аналитики ожидают сокращения реального ВВП на 0,6% в 2026 году и еще на 1,9% в 2027 году. Еще в июне ICU прогнозировала рост экономики в этом году на 0,8%, а раньше — на 1,2%.

Инвестиционная группа ICU резко ухудшила макроэкономический прогноз для Украины.
Инвестиционная группа ICU резко ухудшила макроэкономический прогноз для Украины
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Главными причинами ухудшающегося прогноза в компании называют массированные российские атаки на промышленные предприятия, складскую и транспортную инфраструктуру, потери бизнес-активов, высокую неопределенность и остановку черноморских транспортных путей.

Инфляция может ускориться до 12%

ICU также усугубила прогноз инфляции. По итогам 2026 года она может составить 12%, в то время как раньше ожидалось 9−10%.

Возврат инфляции к однозначному уровню аналитики прогнозируют только в третьем квартале 2027 года. По итогам следующего года показатель может составить 8,2%.

В ICU объясняют ускорение цен прежде всего ростом себестоимости из-за усложнения логистики и удорожания топлива.

Читайте: МВФ прогнозирует рост ВВП Украины до 3,5% в 2027 году

НБУ может повысить учетную ставку

По оценке ICU, Национальный банк может до конца года повысить учетную ставку еще на 0,5 п.п. — до 16,5%.

На таком уровне ставка по прогнозу инвестгруппы может оставаться до конца первого полугодия 2027 года.

В то же время аналитики отмечают, что влияние учетной ставки на коммерческие процентные ставки в последние месяцы ослабло.

Торговый дефицит может возрасти до $87,4 млрд.

ICU ожидает значительного ухудшения внешнеторгового баланса.

По прогнозу, торговый дефицит Украины в 2026 году может вырасти до $87,4 млрд, или 38,8% ВВП против $55,8 млрд и 26% ВВП в прошлом году.

В 2027 году он может сократиться до $74,3 млрд или 32,2% ВВП.

Причинами называют падение экспорта из-за проблем с морской логистикой и одновременного роста импорта, в частности, оборонной продукции.

Читайте: Всемирный банк резко ухудшил прогноз для Украины: в 2027 году ожидают лишь 1,5% роста ВВП

Каким ICU видит курс доллара

Несмотря на ухудшение внешней торговли, в ICU ожидается, что международного финансирования будет достаточно для поддержания валютного рынка.

Инвестгруппа прогнозирует курс на уровне 45,8 грн/$ в конце 2026 года и около 49,2 грн/$ в конце 2027 года.

Международные резервы НБУ, по оценке ICU, могут вырасти с $57,3 млрд до $59,7 млрд в этом году, а в 2027-м сократиться до $53,2 млрд.

Бюджет в 2027 году ждут более сложные вызовы

В четвертом квартале 2026 года ICU ожидает сохранения контролируемой ситуации с государственными финансами.

В то же время, в 2027 году, по оценке инвестгруппы, Украине необходимо будет дополнительно найти более $25 млрд для финансирования дефицита бюджета.

Базовый сценарий ICU при этом предусматривает, что в среднесрочной перспективе ситуация безопасности существенно не изменится: мирного соглашения не будет, но и значительного продвижения российских войск аналитики не ожидают.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+105
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
15 октября 2026, 9:46
#
Ого, почали говорити правду про те що ВВП виявляється не росте, а падає - це вже досягнення.
+
0
youknow
youknow
15 октября 2026, 11:50
#
Економіка не працює, зроблена ставка на безглузду ґ мобілізацію, немає рекрутингу
+
0
AlexParkh
AlexParkh
15 октября 2026, 12:09
#
Рекрутингу немає лише в вашій уяві
+
+15
nsns3212
nsns3212
15 октября 2026, 12:04
#
Тупые решения потужного, еще лет 10 будут видны в экономике
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