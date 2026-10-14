Автомобили для ВСУ продавали через OLX и AUTO.RIA: как работала схема с 71 машиной

Автомобили, ввезенные в Украину без уплаты пошлин, как гуманитарная помощь для ВСУ, стали товаром для перепродажи в интернете. По данным Бюро экономической безопасности, в 2026 году фигурант схемы продал 71 машину через OLX и AUTO.RIA, используя для ввоза три подконтрольных благотворительных фонда.

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Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киеве совместно с Национальной полицией разоблачили схему незаконного ввоза и продажи автомобилей, которые оформляли как гуманитарную помощь для украинских военных. По данным следствия, машины продавали через онлайн-платформы OLX и AUTO.RIA, а не передавали для нужд ВСУ.

Для ввоза транспортных средств использовали три подконтрольных благотворительных фонда. В таможенные органы подавали документы, в которых отмечали, что автомобили предназначены для нужд украинских военных. Благодаря такому оформлению транспортные средства ввозились в Украину без уплаты таможенных платежей, сообщили в БЭБ.

После ввоза автомобили выставлялись на продажу в интернете. За 2026 год фигурант реализовал таким способом 71 транспортное средство в Киеве.

Что изъяли правоохранители

Мужчину задержали при попытке продать очередной автомобиль. Во время обыска по месту его жительства правоохранители изъяли еще два транспортных средства.

Фигуранту сообщили о подозрении по части 3 статьи 201−2 Уголовного кодекса Украины о незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи.

Досудебное расследование продолжается. Мероприятия проводились во взаимодействии с Государственной таможенной службой и Государственной пограничной службой Украины. Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

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