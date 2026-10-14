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14 октября 2026, 19:25 Читати українською

Netflix готовит наибольшее сокращение штата с 2022 года: кого это коснется

Netflix планирует сократить около 1000 сотрудников в разных странах мира. Сокращения коснутся, в частности, команд, отвечающих за разработку продуктов, технологии, юридические вопросы и управление персоналом. Об этом 14 октября сообщила газета The Wall Street Journal.

Netflix планирует сократить около 1000 сотрудников в разных странах мира.
Netflix сокращает 6% персонала. ФОТО: Pexels
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Netflix сокращает около 6% глобального штата на фоне замедления роста бизнеса. По данным WSJ, это будет самая большая волна увольнений в компании с 2022 года.

О предстоящих сокращениях во внутреннем письме работникам сообщили согенеральные директора Netflix Грег Питерс и Тед Сарандос. Больше всего они коснутся команд, работающих над продуктами и технологиями, а также юридического отдела и подразделения управления персоналом.

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На фоне кадровых изменений компания сталкивается с вопросами о способности удерживать зрителей. Аналитики выражают беспокойство в связи с отсутствием новых популярных проектов, которые могли бы поддерживать интерес аудитории. По данным источника, за последний отчетный период вовлеченность зрителей выросла всего на 2%, а по количеству премий Emmy Netflix показала худший результат за десятилетие.

Еще одним поводом для дискуссий стала неудачная попытка Netflix приобрести Warner Bros. Discovery. Компания стремилась получить голливудскую студию вместе с библиотекой известных персонажей и историй. Как пишет WSJ, инвесторы восприняли эту попытку как признак возможных глубинных проблем Netflix.

В конце прошлого года в компании работало около 16 тысяч человек, более половины из них — в США. Если объявленные сокращения произойдут в заявленном масштабе, они охватят около тысячи работников.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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