Netflix готовит наибольшее сокращение штата с 2022 года: кого это коснется

Netflix сокращает около 6% глобального штата на фоне замедления роста бизнеса. По данным WSJ, это будет самая большая волна увольнений в компании с 2022 года.

О предстоящих сокращениях во внутреннем письме работникам сообщили согенеральные директора Netflix Грег Питерс и Тед Сарандос. Больше всего они коснутся команд, работающих над продуктами и технологиями, а также юридического отдела и подразделения управления персоналом.



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На фоне кадровых изменений компания сталкивается с вопросами о способности удерживать зрителей. Аналитики выражают беспокойство в связи с отсутствием новых популярных проектов, которые могли бы поддерживать интерес аудитории. По данным источника, за последний отчетный период вовлеченность зрителей выросла всего на 2%, а по количеству премий Emmy Netflix показала худший результат за десятилетие.

Еще одним поводом для дискуссий стала неудачная попытка Netflix приобрести Warner Bros. Discovery. Компания стремилась получить голливудскую студию вместе с библиотекой известных персонажей и историй. Как пишет WSJ, инвесторы восприняли эту попытку как признак возможных глубинных проблем Netflix.

В конце прошлого года в компании работало около 16 тысяч человек, более половины из них — в США. Если объявленные сокращения произойдут в заявленном масштабе, они охватят около тысячи работников.

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