МВФ и Всемирный банк представили Bangkok Blueprint для борьбы с онлайн-мошенничеством

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк представили совместную рамочную инициативу Bangkok Blueprint for Fraud-Resilient Financial Services, призванную помочь странам противодействовать мошенничеству с использованием цифровых технологий. Документ адресован чиновникам, регуляторам, финансовым учреждениям и другим заинтересованным сторонам. В то же время он не является официальными рекомендациями МВФ и Всемирного банка относительно политики.

Масштаб проблемы очертил министр финансов Таиланда Экнити Нититанпрапас во время презентации инициативы. По его словам, цифровое мошенничество ежегодно обходится мировой экономике примерно в $1 трлн — это около 3% мирового ВВП.

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Значительный ущерб терпит и Азиатско-Тихоокеанский регион. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), в 2025 году жители региона потеряли из-за мошеннических схем минимум $88 млрд. Транснациональные преступные группировки постоянно меняют свои методы, пытаясь опережать правоохранителей.

По словам главы Банка Таиланда Витая Ратанакорна, в 2024 году на Азию приходилось 67% мировых потерь от мошенничества. В то же время, страны региона уже накопили опыт противодействия этой угрозе, который, по его оценке, может стать практическим ориентиром для других государств.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что распространение цифрового мошенничества грозит свести на нет часть достижений цифровизации финансовых услуг. Благодаря переходу к цифровым сервисам доступ к финансовой системе получили люди, ранее не имевшие такой возможности .

Защита этих достижений - один из ключевых аспектов проблемы, которую должна помочь решить Bangkok Blueprint.