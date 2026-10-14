Международный валютный фонд и Всемирный банк представили Bangkok Blueprint — план борьбы с мошенничеством в сфере цифровых финансовых услуг. Инициативу презентовали на ежегодных встречах в Бангкоке на фоне стремительного распространения онлайн-афер, которые ежегодно наносят мировой экономике триллионные убытки и ставят под угрозу доверие к цифровым финансам. Об этом 14 октября сообщило агентство Reuters.
МВФ и Всемирный банк представили Bangkok Blueprint для борьбы с онлайн-мошенничеством
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Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк представили совместную рамочную инициативу Bangkok Blueprint for Fraud-Resilient Financial Services, призванную помочь странам противодействовать мошенничеству с использованием цифровых технологий. Документ адресован чиновникам, регуляторам, финансовым учреждениям и другим заинтересованным сторонам. В то же время он не является официальными рекомендациями МВФ и Всемирного банка относительно политики.
Масштаб проблемы очертил министр финансов Таиланда Экнити Нититанпрапас во время презентации инициативы. По его словам, цифровое мошенничество ежегодно обходится мировой экономике примерно в $1 трлн — это около 3% мирового ВВП.
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Значительный ущерб терпит и Азиатско-Тихоокеанский регион. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), в 2025 году жители региона потеряли из-за мошеннических схем минимум $88 млрд. Транснациональные преступные группировки постоянно меняют свои методы, пытаясь опережать правоохранителей.
По словам главы Банка Таиланда Витая Ратанакорна, в 2024 году на Азию приходилось 67% мировых потерь от мошенничества. В то же время, страны региона уже накопили опыт противодействия этой угрозе, который, по его оценке, может стать практическим ориентиром для других государств.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что распространение цифрового мошенничества грозит свести на нет часть достижений цифровизации финансовых услуг. Благодаря переходу к цифровым сервисам доступ к финансовой системе получили люди, ранее не имевшие такой возможности .
Защита этих достижений - один из ключевых аспектов проблемы, которую должна помочь решить Bangkok Blueprint.
Напомним
Хакеры атаковали 16 финансовых учреждений в Южной Корее. После серии кибератак могли произойти около 100 тысяч утечек персональных данных. Среди информации, которая могла попасть посторонним, — имена, электронные адреса и номера телефонов. Финансовый регулятор также выясняет, использовали ли хакеры искусственный интеллект.
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