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14 октября 2026, 13:50 Читати українською

Работодатель не выплатил зарплату: как защитить свои права и куда обращаться

Если после увольнения работник не получил всех положенных выплат, начинать следует с проверки начислений и документов. Закон обязывает работодателя произвести окончательный расчет в день увольнения. Детальнее о том, как действовать в случае невыплаты зарплаты, какие документы запросить и куда обращаться, рассказывает «Судебно-юридическая газета».

Если после увольнения работник не получил всех положенных выплат, начинать следует с проверки начислений и документов.
Уволили, но не рассчитались: как добиться выплаты зарплаты
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Какие выплаты должен получить работник

Согласно статьям 47 и 116 Кодекса законов о труде Украины, работодатель обязан произвести окончательный расчет с работником в день увольнения.

До даты, указанной в приказе об увольнении, трудовые отношения продолжаются. Зарплата за этот период начисляется за фактически отработанное время. Поэтому предстоящее увольнение само по себе не является основанием для невыплаты зарплаты за предыдущий месяц.

В то же время за неотработанное время зарплата автоматически не начисляется. Если работник отсутствовал, нужно узнать причину и проверить, как работодатель оформил этот период. Для этого следует просмотреть табель учета рабочего времени, где указывают рабочие дни, отпуск, больничный, простой и другие основания отсутствия.

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Какие документы требовать у работодателя

Чтобы выяснить причину невыплаты и проверить начисления, следует письменно запросить у работодателя следующие документы:

— копию приказа о приеме на работу;
— копию приказа об увольнении с указанием основания;
— справку о начисленной и выплаченной заработной плате за соответствующие месяцы;
— копию табеля учета рабочего времени за спорный период;
— расчетный листок за месяц, в котором не была выплачена зарплата;
— письменное объяснение причин неначисления или невыплаты средств;
— информацию о расчете всех выплат, причитающихся при увольнении.

Прежде всего изучите приказ об увольнении, табель, расчетный листок и справку о доходах. Эти документы помогут установить сумму начислений, период задолженности и ее наличие.

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Куда обращаться, если деньги не выплатили

Первый шаг — подать письменное заявление непосредственно работодателю с требованием объяснить причину невыплаты и проверить расчет. Заявление необходимо зарегистрировать через канцелярию предприятия или отправить способом, позволяющим подтвердить его получение.

Если работодатель не отвечает или документы указывают на возможное нарушение трудовых прав, можно подать жалобу в Государственную службу Украины по вопросам труда.

Практический порядок действий: запросите документы, проверьте начисления, письменно обратитесь к работодателю и сохраните подтверждение подачи заявления. Если вопрос не будет решен, обратитесь с жалобой в Гоструда. Для выяснения обстоятельств важно учесть не только дату увольнения, но и фактически отработанное время, причины отсутствия и произведенные начисления.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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