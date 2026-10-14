SpaceX Маска ночью ограничила скорость работы Starlink в движении для StarShield — Флеш

Компания SpaceX ночью ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения внутри военного пакета услуг StarShield. Лимит установили на уровне 100 миль в час или примерно 161 км/ч. Об этом сообщил советник президента военный специалист в области радиотехнологий и внештатный советник президента Сергей Флеш Бескрестнов.

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Военных не предупредили

В заявлении утверждается, что украинские Силы обороны не получали предупреждения о введении нового ограничения.

Поэтому, по словам автора, был сорван ряд военных миссий.

В то же время, в приведенном сообщении не уточняется, какие именно подразделения или операции пострадали.

Причины ограничения пока не объяснены

Автор заявления связывает решение SpaceX с текущей политической ситуацией и считает его неслучайным.

Напомним

12 октября Financial Times со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что администрация Дональда Трампа угрожает прекратить программу закупок оружия для Украины и обмен разведданными, чтобы заставить Киев прекратить удары по российским НПЗ.

13 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не получала от партнеров предупреждений об ударе пятью баллистическими ракетами по Киеву 12 октября. По его словам, ракеты попали в гражданскую инфраструктуру.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает передавать Украине разведывательные данные.