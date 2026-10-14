SpaceX Маска ночью ограничила скорость работы Starlink в движении для StarShield — Флеш

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 октября 2026, 9:24 Читати українською

SpaceX Маска ночью ограничила скорость работы Starlink в движении для StarShield — Флеш

Компания SpaceX ночью ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения внутри военного пакета услуг StarShield. Лимит установили на уровне 100 миль в час или примерно 161 км/ч. Об этом сообщил советник президента военный специалист в области радиотехнологий и внештатный советник президента Сергей Флеш Бескрестнов.

Компания SpaceX ночью ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения внутри военного пакета услуг StarShield.
SpaceX ночью ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink
Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Военных не предупредили

В заявлении утверждается, что украинские Силы обороны не получали предупреждения о введении нового ограничения.

Поэтому, по словам автора, был сорван ряд военных миссий.

В то же время, в приведенном сообщении не уточняется, какие именно подразделения или операции пострадали.

Причины ограничения пока не объяснены

Автор заявления связывает решение SpaceX с текущей политической ситуацией и считает его неслучайным.

Напомним

12 октября Financial Times со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что администрация Дональда Трампа угрожает прекратить программу закупок оружия для Украины и обмен разведданными, чтобы заставить Киев прекратить удары по российским НПЗ.

13 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не получала от партнеров предупреждений об ударе пятью баллистическими ракетами по Киеву 12 октября. По его словам, ракеты попали в гражданскую инфраструктуру.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает передавать Украине разведывательные данные.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
stas12345
stas12345
14 октября 2026, 9:38
#
Добре що не 60−70 км/год обмеження
+
0
neverice
neverice
14 октября 2026, 10:05
#
По НПЗ можемо і не бити пару тижнів, до 4 листопада. Якраз ресурси на датацентри можна направити. Чебурашконет весь тримається на локальних датацентрах, можливостей піти в іноземні датацентри у них небагато. А ефект від ударів по яндексу виявився на диво вражаючим.
Ото цікаво буде, коли США звинуватять Україну в дефіциті та зростанні цін на чипи памʼяті…
+
0
Iryna777777
Iryna777777
14 октября 2026, 10:37
#
Пора Україні переходити на свій старлінк вже один есть
https://hyser.com.ua/crops/ada7bf/620×0/1/0/2021/07/21/VnimJQiKqlBhg6Soo1BVafkFEyehSdp7xdldehxL.png
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами