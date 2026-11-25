В октябре 2026 года наибольшая конкуренция среди кандидатов в сфере розничной торговли наблюдалась на вакансиях менеджера интернет-магазина — в среднем 175 отзывов на одно объявление. В то же время работодатели активно искали продавцов, а медианная зарплата в отрасли за год выросла на 13% — до 26 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные исследования OLX Работа.

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Какие вакансии самые популярные среди украинцев

В октябре 2026 года работодатели разместили на OLX Работа более 14 тыс. объявлений в категории «Розничная торговля, продажи, закупки».

Больше всего предложений приходилось на продавцов — более 8 тыс. вакансий. Также бизнес активно искал кассиров, продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, пекарей и торговых представителей.

Однако предпочтения кандидатов существенно отличались от потребностей работодателей.

Самая высокая конкуренция была на вакансии менеджера интернет-магазина — 175 отзывов на одно объявление. Это гораздо больше, чем на другие должности в сфере торговли.

На вакансию менеджера по продажам приходилось в среднем 24 отзыва, менеджера по работе с клиентами — 16, а продавца — только 5.

OLX Работа объясняют, что такая разница частично связана с количеством доступных вакансий: чем больше предложений работы, тем ниже может быть конкуренция на одно объявление.

В то же время, высокий интерес к работе менеджером интернет-магазина может объясняться возможностью работать дистанционно.

Как изменились зарплаты

За год медиа зарплата в сфере розничной торговли выросла на 13% — до 26 тыс. грн.

Уровень оплаты в отдельных должностях колеблется преимущественно от 22 до 35 тыс. грн.

Самые высокие медиа зарплаты среди исследованных профессий предлагают торговым представителям — 35 тыс. грн. Пекари могут рассчитывать на 33,6 тысячи гривен.

Товароведам, кассирам и менеджерам по продажам работодатели предлагают медианную зарплату в пределах 27−28 тыс. грн.

Продавцы, менеджеры по работе с клиентами и менеджеры интернет магазинов могут рассчитывать примерно на 25 тыс. грн.

Следовательно, наибольшее количество отзывов не всегда приходится на самые оплачиваемые вакансии. В частности, должность менеджера интернет-магазина имеет рекордную конкуренцию, хотя медианная зарплата здесь ниже, чем у торговых представителей или пекарей.

Где больше всего вакансий в торговле

По количеству предложений лидирует Киевская область. В октябре работодатели разместили около 5,1 тыс. вакансий в сфере розничной торговли.

На втором месте Днепропетровская область из 1,4 тыс. объявлений. Далее следуют Львовская область — 1,2 тыс., Одесская — 1 тыс. и Харьковская — 670 вакансий.

Также значительное количество предложений было в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Больше всего вакансий сосредоточено в крупных экономических центрах страны, где работают торговые сети, логистические компании и предприятия сферы услуг.

Где украинцы стали активнее искать работу

Несмотря на сложную ситуацию в безопасности, в ряде центральных и прифронтовых регионов существенно возросла активность кандидатов.

Наибольшее увеличение количества отзывов в сфере розничной торговли зафиксировано в Полтавской области — на 141% по сравнению с октябрем 2025 года.

В Житомирской области количество отзывов выросло на 90%, в Харьковской — на 49%, в Сумской — на 43%, в Запорожской — на 35%, а в Кировоградской — на 22%.

В целом по Украине количество отзывов на вакансии в сфере торговли увеличилось на 3%.

В то же время, среднее количество отзывов на одно объявление выросло значительно существенно — с 4,8 до 6,6, или почти на 38%.

Это свидетельствует об ужесточении конкуренции среди кандидатов за отдельные рабочие места.

В каких областях быстрее всего растут зарплаты

Наиболее заметное повышение медианных зарплат в розничной торговле произошло в западных регионах.

В Волынской области зарплата за год выросла на 38% — до 27,5 тыс. грн. В Тернопольской области прирост составил 32%, а медианная оплата достигла 30 тыс. грн.

В Хмельницкой области зарплаты увеличились на 28% — до 25,5 тыс. грн, в Ровенской — на 24%, до 24,8 тыс. грн.

Наивысшую медианную зарплату среди приведенных регионов предлагали в Киевской области — 32 тыс. грн.

В Львовской и Тернопольской областях этот показатель составил 30 тыс. грн.

Что происходит на рынке труда

Как ранее писал «Минфин», украинские работодатели продолжают испытывать дефицит работников в ряде профессий, несмотря на общий рост откликов.

По данным OLX Работа за октябрь 2026 года, на отдельные вакансии приходилось менее одного отзыва. Среди профессий, где работодателям сложно находить работников, стоматологи, технологи на производстве, автоэлектрики, фармацевты, рихтовщики и пекари.

Ранее «Минфин» также сообщал, что в августе 2026 года продавцы входили в число наиболее востребованных работников в Украине: работодатели разместили 9 306 соответствующих вакансий с медианной зарплатой 24,2 тыс. грн.

Таким образом, украинский рынок труда характеризуется неравномерной конкуренцией. В одних профессиях на одну вакансию претендуют десятки или даже сотни кандидатов, в то время как в других работодателям приходится повышать зарплаты, чтобы найти необходимых работников.