В Украине 65% опрошенных соискателей жилья с домашними животными сталкивались с отказом в аренде из-за наличия любимцев. В то же время 89% арендодателей обращают внимание на то, планируют ли будущие жители проживать с животными. Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Недвижимость.

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Насколько сложно найти квартиру с животными

По результатам опроса, 48% респондентов имеют опыт аренды жилья с домашними питомцами. В частности, 24% снимали жилье с котами, 14% — с собаками, еще 11% — с другими животными.

При этом 73% искавших квартиру с животными сообщили о трудностях при поиске. Для 26% респондентов этот процесс был очень сложным, еще 47% сталкивались с определенными препятствиями.

17% опрошенных назвали поиск не очень сложным, а лишь 8% заявили, что им было легко найти соответствующее жилье.

Помощь риелторов тоже не всегда позволяет решить проблему. Только 27% респондентов отметили, что посредник полностью помог им обнаружить жилье, еще 34% получили частичную помощь.

В то же время 20% не получили помощи от риелтора, а 19% искали квартиру самостоятельно.

Среди основных трудностей в работе с посредниками опрошенные назвали отсутствие переговоров с собственниками жилья (40%), невозможность убедить арендодателя согласиться на проживание с животным (36%) и отсутствие аргументов или опыта переговоров (15%).

Действительно ли животные портят квартиры

Одной из причин отказа владельцев является опасение возможного повреждения мебели, ремонта или другого имущества.

Однако результаты исследования свидетельствуют, что серьезные повреждения случались сравнительно редко.

Так, 47% опрошенных, арендовавших жилье с животными, отметили, что их любимцы не повреждали имущество. Еще 44% сообщили о незначительных повреждениях. В то же время, с серьезными повреждениями столкнулись лишь 9% респондентов.

Если имущество все же было повреждено, арендаторы чаще всего решали проблему ремонтом или заменой вещей.

По данным опроса, 34% респондентов частично ремонтировали или заменяли поврежденное имущество, 29% — полностью заменяли вещи, а 23% компенсировали нанесенный ущерб.

Еще 11% сообщили, что расходы покрывались за счет залога. Только 3% отметили, что собственник жилья не требовал компенсации.

Как избежать конфликтов во время аренды

Руководитель направления OLX Недвижимость Оксана Остапчук отмечает, что арендаторам и владельцам важно заранее согласовывать условия проживания с животными.

«Поиск жилья с домашними животными нуждается в согласовании ожиданий всех сторон. Для арендаторов важно найти жилье, где будут готовы принять их вместе с животными, а для владельцев — понимать, как будут организованы проживание и ответственность в случае повреждения имущества», — отметила она.

Эксперт советует арендаторам сообщать о домашних любимцах еще до заключения договора, а все договоренности о проживании и компенсации возможных убытков фиксировать письменно.

Арендодателям рекомендуют сразу указывать в объявлении, разрешается ли проживание с животными. Это поможет уменьшить количество неудачных просмотров и недоразумений.

Почему найти жилье с животными сложно

Предыдущие исследования также свидетельствовали об ограниченном предложении жилья для владельцев домашних питомцев.

В частности, по данным OLX Недвижимость, в конце сентября 2026 года в Украине насчитывалось только 3425 квартир, в объявлениях об аренде которых владельцы соглашались на проживание с животными.

Как ранее сообщалось в материалах на «Минфине» со ссылкой на статистику OLX, в марте 2026 Ивано-Франковская область занимала второе место по количеству объявлений об аренде жилья, где разрешено проживание с животными. Медианная стоимость такой аренды составила 15,3 тыс. грн. в месяц.