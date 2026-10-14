Новые правила бронирования военнообязанных: что изменило правительство

Кабмин принял новое постановление о бронировании военнообязанных на период мобилизации. Документ предусматривает сокращение квот для оборонно-промышленного комплекса и энергетики со 100 до 85% и другие изменения. Также он создаст новый орган, который будет давать статус критического предприятия. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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Новые правила бронирования

В оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и энергетике предел могут сократить со 100% до 85%. Согласно документу, в сфере теплоснабжения, водоканалов и управления бытовыми отходами квоты планируется снизить с 75% до 60%. Для остальных критически важных компаний лимит останется на уровне 50%.

Железняк подчеркнул, что окончательное решение по изменению лимитов бронирования на критически важных предприятиях должно быть принято в течение 5 дней.

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«Правительство только что приняло на своем заседании постановление „О некоторых вопросах организации резервирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время“. Документ был принят с однодневной доработкой, а в части процента резервирования — с пятидневной», — написал народный депутат.

Вместо Минобороны и Межведомственной рабочей группы регулированием статуса критичности будет заниматься вновь Координационный центр при Кабинете Министров из 17 человек. В его состав войдут представители Минэкономики, Минобороны, СБУ, ГУР, СВР, Нацполиции, Пенсионного фонда и Гоструда.

Без одобрения этого органа предприятия не смогут получить статус критически важного или согласовать предел более 50%. Решение о повышенной квоте будет действовать до одного года, а саму бронь необходимо оформить через сервис «Дия» в течение пяти рабочих дней.

Что нужно сделать бизнесу

Министерства и областные администрации обязаны пересмотреть отраслевые критерии до 20 октября и согласовать их с Центром. По словам нардепа, бизнесу следует заранее подготовить необходимые показатели.

«Собрать показатели, подлежащие проверке: оборонные контракты, доля рынка, налоги, валютная выручка, уровень зарплат, отсутствие долга. До 20 октября узнать у своего министерства или ОГА, как переписывают отраслевые критерии, и представить предложения», — призвал Железняк.

Он отметил, что удалось убрать норму, предусматривавшую, что работники с отсрочкой по другим причинам больше не будут учитываться в общем количестве базы для расчета объема бронирования.