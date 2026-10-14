В Украине начались увольнения. Что будет с работой и зарплатами

«С персоналом ситуация очень сложная, особенно в восточных регионах. Дефицит наблюдается на всех звеньях производства — не хватает пекарей, технических работников, водителей, руководителей среднего звена и даже директоров», — рассказал «Минфину» вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

С другой — некоторые компании из-за массированных вражеских атак и разрушений активов уже начали сокращать людей. О сокращениях заявила, в частности, торговая сеть Fozzy. «Останавливают производство и отправляют работников в простой также металлургические предприятия», — говорит Родион Колышко, советник Конфедерации работодателей Украины и директор Института профессиональных квалификаций.

По его словам, в сентябре больших сокращений по стране пока не было, но запас прочности у бизнеса не безграничен, поэтому не исключено, что массовые увольнения стартуют уже в ближайшее время. Если это произойдет, найти работу с достойной зарплатой украинцам станет более сложно, да и сам рост окладов, который в последнее время на фоне кадрового дефицита шел по нарастающей, может притормозиться.

«Минфин» разбирался, что сейчас происходит на рынке труда, и какие перспективы у украинцев по работе и зарплате.

Рабочие места «сгорают». Почему бизнес начал сокращать персонал

Из-за усиления вражеских атак украинский бизнес несет огромные убытки. Только за последние два месяца в стране повреждены или полностью уничтожены десятки крупных логистических хабов, супермаркеты, АЗС, склады, производственные мощности.

Рабочие места просто «сгорают», что вынуждает бизнес сокращать людей.

Уменьшают штат персонала, в частности, «Укрзализныця», «Эпицентр», Fozzy. Только «Эпицентр» из-за вражеских атак уже сократил порядка 7 тысяч рабочих мест. А Fozzy заявила об увольнении части команды, которая работает в офисах, в том числе IT-подразделения. «Это вынужденное решение, связанное с тем, что война все больше влияет на нашу работу», — пояснили в компании.

О полной остановке производства недавно заявил металлургический гигант «Арселор Миттал Кривой Рог». «Людей пока не сокращают, отправили в простой, но мы же понимаем, что зарплаты при этом уменьшаются», — говорит Колышко.

По данным кадрового портала work.ua, в сентябре этого года открытых вакансий было на 15% меньше, чем на аналогичный период 2025 года: 82 533, против 96 873.

Rabota.ua сравнила количество вакансий за последний месяц и констатировала — в Киеве и Чернигове оно уменьшилось на 10%, в Кропивницком — на 13%, в Чернигове — на 12%, в Виннице — на 8%, в Ривному — на 9%, в Одессе — на 7%.

То есть основное сокращение предложений по работе произошло именно в августе-сентябре, и это напрямую связано с усилением атак врага на Украину и огромными убытками бизнеса.

Причем в октябре ситуация остается сложной, поэтому не исключено, что уже по итогам этого месяца количество вакансий еще больше уменьшится, а армия специалистов, потерявших работу, вырастет.

«Конечно же, мы не можем исключать массовых сокращений персонала», — говорит Колышко.

Под сокращения рискуют попасть в первую очередь «белые воротнички» — офисный персонал, менеджеры среднего звена, PR-специалисты, маркетологи. Увольнения могут затронуть также торговый персонал, рабочих, производственных мастеров.

Понятно, что украинцы, оставшиеся без работы, могут выйти на рынок труда и искать другие вакансии. Пока количество предложений по работе, хоть и уменьшилось, все же остается достаточно большим, а многие работодатели по-прежнему жалуются на дефицит кадров. Но по мере нарастания сокращений количество выгодных предложений по работе может сокращаться, как и зарплаты, которые в последние годы, несмотря на войну, только росли.

Кто нужен работодателям и легко ли сейчас найти работу

Родион Колышко говорит, что тенденция по уменьшению рабочих мест для украинского рынка труда новая, пока еще непонятно, как она будет развиваться дальше.

Можно сказать, что сейчас рынок труда оказался на распутье. С одной стороны, работодатели жалуются на нехватку специалистов, с другой — сокращают «лишних» работников.

«Идет структурный дисбаланс. Есть рабочая сила, которая не задействована в экономической жизни страны, и в то же время наблюдается острый дефицит работников в отдельных сферах», — отметил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

По словам Колышко, поскольку в сентябре в Украине еще не было массовых увольнений, пока рынок труда остается дефицитным.

«Безработица за последний год снизилась с 17% до 10%. Понятно, что в этих цифрах есть погрешность, поскольку многие украинцы, особенно военнообязанные мужчины, не регистрируются в центрах занятости официально, но снижение числа незанятых украинцев сомнению не подлежит», — говорит эксперт.

По его словам, острая нехватка работников есть в сельском хозяйстве. «С учетом сезонных работ, хозяйствам требуются дополнительные люди, найти которых непросто. Берут всех, включая учеников ПТУ. За практикантами бизнес вообще выстраивается в очереди, хотя раньше многие не хотели с ними „морочиться“. В компаниях массово жалуются, что продолжается выезд из страны молодых мужчин в возрасте до 22 лет. То есть только выучат молодого специалиста, и он начнет полноценно работать, уже увольняется», — рассказывает Колышко.

Он отметил, что список наиболее дефицитных специалистов за последний год мало изменился. «Это водители, швеи, электромонтеры, газосварщики, слесари, медсестры, фармацевты, врачи, особенно психологи», — перечисляет Колышко.

Забловский говорит, что сложнее всего закрывать кадровые потребности компаниям, работающим в сфере производства, сельского хозяйства, строительства, фармации и логистики.

Отметим, что многие украинцы, даже перед риском потери работы, отказываются трудиться на «опасных» локациях. Так, некоторые работодатели жалуются, что из-за массовых прилетов по офисным центрам выросло количество специалистов, готовых работать только на удаленке. А по специальностям, где такой возможности нет (скажем, администраторы, офис-менеджеры), уже есть случаи увольнений по собственному желанию.

«С персоналом ситуация очень сложная, особенно в восточных регионах. Дефицит наблюдается на всех звеньях производства — не хватает пекарей, технических работников, водителей, руководителей среднего звена и даже директоров», — рассказал «Минфину» вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

При этом соискатели продолжают перебирать вакансиями и работодателями, обращая внимание как на объем работы и зарплату, так и на наличие бронирования, корпоративных программ лояльности и т. д.

Глава концерна «Ярослав» Александр Барсук говорит, что немало специалистов, ссылаясь на новые риски по безопасности, «торгуются и хотят получить прибавку».

«Пока никаких изменений в плане снижения кадрового дефицита я не заметил. С водителями, наоборот, стало еще хуже, даже несмотря на повышение им зарплат», — говорит Барсук.

Государственная служба занятости дает такие цифры по потребностям разных отраслей экономики в рабочей силе: в сельском хозяйстве требуется 1,77 млн работников (в 2025 году — 1,8 млн), в добывающей промышленности — 2,07 млн (против 2,05 в прошлом году), в перерабатывающей промышленности — 1,33 млн (против 1,32 млн в 2025 году), в сфере поставок электроэнергии и газа — 260,5 тысяч (против 259 тысяч годом ранее), в строительстве — 540 тысяч (против 520 тысяч), в торговле — 2,7 млн (против 2,72 млн) и т. д.

То есть, как видно, в некоторых отраслях потребности в работниках сократились, а в некоторых — наоборот, выросли. Но этот прогноз был сделан еще летом, и вряд ли учитывает фактор массовых сокращений.

По более оперативной информации, на 1 сентября этого года на едином портале вакансий Государственной службы занятости насчитывалось 236 тысяч предложений по работе, что на 3% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

«Сегодня по многим профессиям наблюдается дефицит кадров, в то же время не все соискатели владеют нужными умениями и навыками. Ситуация усложняется в региональном разрезе. Самый большой дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных работников, в частности, по таким профессиям как швея, водитель, электромонтер, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, оператор станков с программным управлением, токарь, столяр, повар, пекарь и др.», — отмечают в Государственной службе занятости.

В целом, по данным на сентябрь, на 10 потенциальных соискателей приходится 14 вакансий. Но это не значит, что работу везде найти легко, поскольку по регионах ситуация очень отличается. К примеру, в Киеве на 10 соискателей — 17 вакансий, но во Львовской, Днепропетровской и Киевской областях — всего по 2 вакансии (то есть конкурс на одно рабочее место — 5 претендентов). При этом в Николаевской, Сумской и Херсонской областях численность соискателей в два раза превышает количество вакансий, а в Донецкой области — в 6 раз.

Но это лишь статистический срез рынка труда. Он учитывает общее количество вакансий и соискателей, но не берет в расчет важный для специалистов вопрос «качества работы» — то есть условий и зарплаты. Но те, кто в последнее время столкнулся с поиском нового рабочего места, говорят, что даже при том, что предложения есть, найти по-настоящему хорошую вакансию с высокой зарплатой становится все более сложно.

«Есть предложения, но зарплата — порядка 30−35 тысяч, а работать нужно по полной. За такие деньги выполнять перечисленный объем задач я не готова. Ищу вакансию хотя бы на 40−45 тысяч, но пока безуспешно», — рассказала «Минфину» киевский маркетолог Оксана.

Что происходит с зарплатами

По данным Государственной службы занятости, в январе-июле этого года средний размер заработной платы штатных работников составил более 30 тысяч гривен, что почти на 6 тысяч гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самые высокие оклады — в сфере информационных технологий и телекоммуникаций (79 тысяч гривен), финансовой и страховой деятельности (63 тысячи), а самые низкие — традиционно в сфере образования (20 тысяч), сфере развлечений и досуга (20 тысяч), здравоохранении (21 тысяча).

«В этом году зарплаты росли очень динамично, отчасти на это повлияли новые зарплатные требования под бронирование сотрудников. В целом оклады увеличились на 10−15%, особенно высокую динамику летом демонстрировали металлургические, аграрные и IT-компании. Но с учетом новых вызовов для бизнеса, не факт, что предприятия смогут так же активно повышать зарплаты в дальнейшем», — отметил Колышко.

Юрий Дученко говорит, что по пекарским предприятиям за 8 месяцев этого года зарплаты выросли на 12% (до 25,5 тысяч гривен), но это не помогло решить проблему кадрового дефицита. Повышать же оклады еще больше многие предприятия уже попросту не могут.

«Ожидается, что из-за текущих макроэкономических проблем, сокращения персонала в ритейле, логистике, ГМК и др., средняя зарплата в стране будет демонстрировать тенденцию к сокращению уже в течение ближайших месяцев. Собственно, это процесс уже начался. В августе показатель средней зарплаты по Украине сократился на 1,1%, по сравнению с предыдущим месяцем. Причины лежат на поверхности. К примеру, в ГМК одно рабочее место создает 7−8 вакансий в смежных отраслях. Поэтому остановка металлургических предприятий может негативно повлиять не только на металлургию, но и на транспорт, энергетику, машиностроение, ремонтные и сервисные компании, логистику и другие отрасли, связанные с производством. И так — по большинству крупных отраслей экономики», — подытожил Забловский.