Структура спроса на работников в большинстве регионов Украины схожа, однако лидеры по количеству вакансий отличаются в зависимости от области. По данным исследования OLX Работа, чаще всего работодатели ищут специалистов в производстве, логистике, торговле, строительстве и HoReCa.
Профессиональная карта Украины: кого чаще всего ищут работодатели в разных областях
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Киевщина: больше всего вакансий в торговле
Самым активным рынок труда остается в Киевской области, где зафиксировано наибольшее количество вакансий и отзывов на них.
В августе 2026 года наибольшее количество предложений было в сфере «Розничная торговля, продажи, закупки» — более 6,5 тыс. вакансий. Медианная зарплата составила 29,7 тыс. грн, что является самым высоким показателем среди регионов для этой категории.
На втором месте — производство и рабочие специальности с медианной зарплатой 35 тыс. грн.
В центре и севере лидирует производство
В Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях больше всего вакансий было именно в производственной сфере.
Медианные зарплаты там составили 25−29 тыс. грн.
Также работодатели активно искали работников в логистике, на складах и в доставке с зарплатами 28−32 тыс. грн.
В Черкасской области логистика возглавила рейтинг по количеству вакансий.
На западе Украины наибольший спрос — на логистику
В Волынской, Закарпатской, Ровенской и Тернопольской областях больше всего вакансий пришлось на сферу «Логистика, склад, доставка».
Зарплаты здесь составили 33−40 тыс. грн, а в Закарпатской области количество таких вакансий за год выросло на 13%.
Во Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях больше всего искали работников на производство. На Львовщине количество таких предложений выросло сразу на 35%.
Черновицкая область стала единственной среди западных регионов, где больше вакансий было в сфере розничной торговли.
Юг и юго-восток: производство и логистика
В Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях чаще всего искали работников на производство.
Медианные зарплаты составляли 26−30 тыс. грн, а самые высокие были в Одесской области.
В Херсонской и Николаевской областях лидером стала логистика. Количество соответствующих вакансий за год выросло на 11% и 8% соответственно.
В Херсонской области второй по количеству предложений стала сфера гостинично-ресторанного бизнеса и туризма, где медиа зарплата составляла 13 тыс. грн.
На востоке спрос сдержаннее
В Сумской области количество вакансий ниже, а в большинстве категорий за год оно сократилось.
В то же время в Харьковской области работодатели были более активными. Больше всего вакансий пришлось на производство, логистику и розничную торговлю.
За год количество вакансий в производстве выросло на 9%, в торговле — на 11%, в логистике — на 5%.
Несмотря на более слабую динамику количества вакансий, зарплаты продолжали расти. В Сумской области больше всего прибавили зарплаты в строительстве — +19%, до 30 тыс. грн, а в Харьковской — в HoReCa: +16%, до 22 тыс. грн.
Какие сферы остаются главными
В большинстве регионов структура спроса остается схожей. Чаще всего работодатели ищут работников по пяти направлениям:
- производство и рабочие специальности;
- логистика, состав и доставка;
- розничная торговля;
- строительство;
- гостинично-ресторанный бизнес и туризм.
В то же время, конкретный лидер в каждом регионе зависит от местной экономической ситуации и условий безопасности.
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