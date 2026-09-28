Профессиональная карта Украины: кого чаще всего ищут работодатели в разных областях

Структура спроса на работников в большинстве регионов Украины схожа, однако лидеры по количеству вакансий отличаются в зависимости от области. По данным исследования OLX Работа, чаще всего работодатели ищут специалистов в производстве, логистике, торговле, строительстве и HoReCa.

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Киевщина: больше всего вакансий в торговле

Самым активным рынок труда остается в Киевской области, где зафиксировано наибольшее количество вакансий и отзывов на них.

В августе 2026 года наибольшее количество предложений было в сфере «Розничная торговля, продажи, закупки» — более 6,5 тыс. вакансий. Медианная зарплата составила 29,7 тыс. грн, что является самым высоким показателем среди регионов для этой категории.

На втором месте — производство и рабочие специальности с медианной зарплатой 35 тыс. грн.

В центре и севере лидирует производство

В Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях больше всего вакансий было именно в производственной сфере.

Медианные зарплаты там составили 25−29 тыс. грн.

Также работодатели активно искали работников в логистике, на складах и в доставке с зарплатами 28−32 тыс. грн.

В Черкасской области логистика возглавила рейтинг по количеству вакансий.

На западе Украины наибольший спрос — на логистику

В Волынской, Закарпатской, Ровенской и Тернопольской областях больше всего вакансий пришлось на сферу «Логистика, склад, доставка».

Зарплаты здесь составили 33−40 тыс. грн, а в Закарпатской области количество таких вакансий за год выросло на 13%.

Во Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях больше всего искали работников на производство. На Львовщине количество таких предложений выросло сразу на 35%.

Черновицкая область стала единственной среди западных регионов, где больше вакансий было в сфере розничной торговли.

Юг и юго-восток: производство и логистика

В Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях чаще всего искали работников на производство.

Медианные зарплаты составляли 26−30 тыс. грн, а самые высокие были в Одесской области.

В Херсонской и Николаевской областях лидером стала логистика. Количество соответствующих вакансий за год выросло на 11% и 8% соответственно.

В Херсонской области второй по количеству предложений стала сфера гостинично-ресторанного бизнеса и туризма, где медиа зарплата составляла 13 тыс. грн.

На востоке спрос сдержаннее

В Сумской области количество вакансий ниже, а в большинстве категорий за год оно сократилось.

В то же время в Харьковской области работодатели были более активными. Больше всего вакансий пришлось на производство, логистику и розничную торговлю.

За год количество вакансий в производстве выросло на 9%, в торговле — на 11%, в логистике — на 5%.

Несмотря на более слабую динамику количества вакансий, зарплаты продолжали расти. В Сумской области больше всего прибавили зарплаты в строительстве — +19%, до 30 тыс. грн, а в Харьковской — в HoReCa: +16%, до 22 тыс. грн.

Какие сферы остаются главными

В большинстве регионов структура спроса остается схожей. Чаще всего работодатели ищут работников по пяти направлениям:

производство и рабочие специальности;

логистика, состав и доставка;

розничная торговля;

строительство;

гостинично-ресторанный бизнес и туризм.

В то же время, конкретный лидер в каждом регионе зависит от местной экономической ситуации и условий безопасности.