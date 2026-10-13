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13 октября 2026, 19:16 Читати українською

Борьба с контрафактом задерживается: когда заработает еАкциз и что изменится для покупателей и бизнеса

Верховная Рада перенесла обязательный запуск системы «еАкциз» с 1 ноября 2026 года на 1 июля 2027 года. Как сообщает Интерфакс Украина, причина отсрочки — система еще нуждается в тестировании, технической настройке и интеграции с учетными программами бизнеса.

Верховная Рада перенесла обязательный запуск системы «еАкциз» с 1 ноября 2026 года на 1 июля 2027 года.
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Почему запуск эакциза отложили

Главная причина — риск запуска системы, еще не готовой стабильно работать в масштабах всей отрасли.

Новые правила будут касаться не только производителей и импортеров алкоголя и табачной продукции, но и дистрибьюторов, логистических компаний и розничных продавцов. Каждый участник должен настроить собственные информационные системы, проверить обмен данными с государственным сервисом, адаптировать производственные и логистические процессы и научить персонал.

Министерство цифровой трансформации и Государственная налоговая служба поддержали перенесение, чтобы участники рынка успели пройти полноценное тестирование. По позиции ГНС, система должна работать стабильно, не прерывать администрирование акцизного налога и не создавать рисков для поступлений в государственный бюджет.

В то же время народная депутат Нина Южанина критиковала органы власти за задержки с подготовкой к реформе. По ее словам, у Кабмина было шесть месяцев на принятие подзаконных актов, но потратило на это 16 месяцев. Из-за задержек с нормативной базой и готовностью программного обеспечения система не успела подготовиться к запланированному запуску.

Проблемы возникли и у бизнеса. Компании предупреждали, что неопределенность по дате перехода усложняет планирование производства и заказ акцизных марок на ноябрь. По оценкам участников рынка, это могло привести к недопоступлению около 6,5 млрд грн в бюджет. Председатель парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев также отмечал риск бюджетных потерь в случае срыва перехода на новую систему.

Что такое еАкциз и как он будет работать

В настоящее время легальность алкоголя и табачных изделий подтверждают, в частности, бумажными акцизными марками. Новая система должна перевести этот механизм в цифровой формат.

На каждую единицу продукции будут наноситься электронная акцизная марка с уникальным кодом. За ним система сможет идентифицировать товар и увязать его с информацией о производстве или импорте и дальнейшем движении в цепи поставки.

Простыми словами, еАкциз должен дать государству видеть, откуда взялся конкретный товар и легально ли он попал в продажу. Если код отсутствует в системе, поддельный или повторно использованный, это может стать признаком нарушения.

Электронная прослеживаемость необходима для нескольких задач:

  • Борьба с контрафактом. Система будет помогать выявлять нелегальные товары и поддельные акцизные марки.

  • Контроль движения продукции. Государство сможет отслеживать перемещение алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет между участниками рынка.

  • Контроль оплаты акциза. Электронные данные позволят более точно сопоставлять объемы производства, импорта и реализации с налоговыми обязательствами.

  • Более равные условия конкуренции. Легальные производители и продавцы будут иметь меньше конкурентов, работающих в тени и избегающих уплаты налогов.

Цель реформы — не ввести новый налог, а сделать более прозрачным учет уже налогооблагаемой акцизом продукции. В перспективе это должно помочь снизить долю нелегального рынка и увеличить поступления в бюджет.

Что изменится для покупателей и бизнеса

Для потребителей главное ожидаемое изменение больше возможностей проверить легальность маркированной продукции. Для этого нужны не только электронные коды, но и надлежащая работа государственной системы и инструментов проверки. Электронная марка сама по себе не гарантирует качество товара, но должно помочь подтвердить его происхождение и легальность обращения.

Для производителей, импортеров и продавцов переход будет означать новые требования к маркировке, учету и передаче информации о движении продукции. Поэтому им нужно время, чтобы настроить программное обеспечение и проверить весь процесс — от получения электронной марки до продажи товара.

По данным Минцифры, тестовая среда уже позволяет интегрировать учетные системы компаний с еАкцизом. Во время тестирования принимают участие, в частности, JTI, DLS и сеть Лоток. В то же время, полноценный запуск будет охватывать всю алкогольную и табачную отрасли, а также дистрибьюторов и розничную торговлю.

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Когда заработают новые правила

Обязательное применение эакциза перенесли на 1 июля 2027 года. К этой дате должны завершиться тестирование, интеграция систем участников рынка и настройка цифровых процессов.

Следовательно, отсрочки объясняют необходимостью подготовить систему и бизнес к масштабному переходу без перебоев в поставке легальной продукции и налоговых поступлений. В то же время, задержка означает, что полноценная цифровая прослеживаемость алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет заработает позже, чем планировалось первоначально.

Как мы писали, 400 млрд грн для бюджета-2027: Гетманцев объяснил, откуда взять деньги

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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