Рыбное хозяйство открывают для инвесторов: как новый закон изменит доступ к украинским водоемам

Верховная Рада приняла закон о стимулировании экономического развития рыбного хозяйства, который должен открыть отрасль для частных инвестиций и упростить запуск проектов по выращиванию рыбы. Как пишет Интерфакс Украина, бизнес сможет претендовать на использование определенных участков водоемов через открытые электронные аукционы, без необходимости отводить под них отдельный земельный участок водного фонда.

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Как закон должен открыть рыбное хозяйство для инвестиций

Документ вводит новую модель привлечения частного капитала для развития аквакультуры — выращивания рыбы и других водных организмов в контролируемых условиях — и товарного рыбоводства. Также предусмотрены возможности для развития марикультуры, то есть выращивание водных организмов в морской среде.

Ключевое изменение — доступ к определенным акваториям по результатам прозрачных электронных аукционов. Инвестор сможет получить право на реализацию проекта через договор, не проходя процедуру отвода отдельного земельного участка водного фонда и установления его границ на местности. Вместо этого будут использовать определенные координатами участки водного пространства.

Такой подход должен сделать запуск рыбоводческих хозяйств более простым и понятным для бизнеса. Открытые торги также должны обеспечить более равные условия для участников рынка и снизить коррупционные риски.

Закон предусматривает возможность использовать государственные и коммунальные земельные участки в прибрежной защитной полосе площадью до 0,1 га без изменения их целевого назначения. Это позволит размещать оборудование и временные постройки, необходимые для работы хозяйств.

Какие возможности получит бизнес

Новые правила могут дать толчок к созданию рыбоводческих предприятий, модернизации имеющихся хозяйств и увеличению производства отечественной рыбной продукции.

В частности, бизнес получит возможность:

Привлекать инвестиции в выращивание рыбы на определенных участках водоемов, планируя работу на длительный период.

Развивать аквакультуру и марикультуру, используя природный потенциал украинских водоемов и морских акваторий.

Создавать производственную инфраструктуру для выращивания и содержания водных биоресурсов.

Планировать долгосрочные проекты благодаря понятным правилам доступа к ресурсам и договорному механизму.

Создавать рабочие места в прибрежных и сельских общинах, где рыбное хозяйство может стать одним из источников экономической активности.

Ожидается, что развитие собственного производства поможет увеличить предложение украинской рыбы, снизить зависимость от импорта и усилить продовольственную безопасность.

Какие водоемы нельзя будет передавать инвесторам

Закон предусматривает ограничение, призванное защитить водные ресурсы и общественные интересы. Не все водоемы могут стать объектами инвестиционных проектов.

В частности, ограничения будут касаться водных объектов, уже арендуемых в соответствии с Водным кодексом, водохранилищ питьевых водозаборов в первом поясе санитарной охраны, водоемов природно-заповедного фонда, где запрещена соответствующая деятельность, и отдельных других объектов с определенными условиями использования.

Для каждого потенциального объекта предусмотрена подготовка научно-биологического обоснования. Оно должно помочь оценить возможности использования водоемов и рисков для водных биоресурсов.

Также вводится государственный контроль за исполнением инвестиционных обязательств и мониторинг использования водных ресурсов. Отдельные предохранители должны препятствовать излишней концентрации водоемов в руках одного пользователя.

В то же время, закон предусматривает сохранение свободного доступа граждан к водоемам общего пользования.

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Когда начнут действовать новые правила

13 октября 2026 г. парламент принял закон во повторном втором чтении и в целом. Следующим этапом является завершение предусмотренной законом процедуры вступления в силу. Поэтому фактический запуск новых механизмов будет зависеть от официальной публикации документа и установленных им сроков.

Главная цель изменений — сделать рыбное хозяйство более привлекательным для частного капитала, упростить доступ к водным ресурсам и создать условия для увеличения производства. Если новые механизмы будут работать должным образом, они могут стать основой расширения украинской аквакультуры, создания рабочих мест и уменьшения зависимости рынка от импортной рыбы.

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