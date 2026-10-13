В Украине стало больше наличных: сколько банкнот номиналом 2000 грн выпустил НБУ

Национальный банк Украины пополнил наличное обращение на 400 тыс. банкнот номиналом в 2000 грн. С 4 сентября эти купюры поступили в обращение на общую сумму 700 млн грн. В то же время они остаются самыми редкими среди украинских банкнот. Об этом говорится в сообщении НБУ в Telegram.

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По состоянию на 1 октября 2026 года общая сумма наличных денег в Украине составила 973 млрд грн. Это на 46,7 млрд грн, или 5% больше, чем в начале года, когда показатель достиг 926,3 млрд грн.

За девять месяцев 2026 года наличные деньги в обращении увеличились медленнее, чем за аналогичный период в прошлом году. За январь-сентябрь 2025 года ее объем вырос на 8,2%.

В первом квартале 2026 года наблюдалось изъятие наличных из обращения. Во втором и третьем кварталах спрос на нее оживился. В Нацбанке отмечают, что такая сезонная тенденция повторяется почти каждый год.

Еще одним фактором увеличения объема наличных денег в третьем квартале регулятор назвал усиление воздушных атак на критическую инфраструктуру, в частности энергетическую, логистическую, продовольственную и телекоммуникационную.

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Каких банкнот больше всего в обращении

По данным НБУ, в Украине обращается 2,6 млрд банкнот на общую сумму 962,5 млрд грн, а также 15,4 млрд платежных разменных и оборотных монет на сумму 10,4 млрд грн.

Наибольшую часть банкнот составляют купюры номиналом 500 грн — 25,3% от общего количества. Меньше всего в обращении банкнот номиналом 2000 грн: на них приходится всего 0,01%.

С 4 сентября Нацбанк ввел в наличный оборот 400 тысяч банкнот номиналом 2000 грн. на общую сумму 700 млн. грн.

По состоянию на 1 октября на одного жителя Украины в среднем приходилось 64 банкноты и 199 платежных разменных и оборотных монет. Для сравнения, на 1 января 2025 г. эти показатели составляли соответственно 64 банкноты и 193 монеты.

Что происходит с монетами номиналом 10 и 50 копеек

С 1 октября 2025 в Украине постепенно изымают из обращения монеты номиналом 10 копеек. За год из оборота изъяли 7,8 млн. таких монет.

Несмотря на это, их доля от общего количества монет в обращении составляет 26,7%. В Нацбанке объясняют, что 10 копеек уже не играют важную роль в наличных расчетах за товары и услуги.

Постепенное извлечение этих монет должно помочь сократить расходы государства на их изготовление, обработку, транспортировку и хранение, а также расходы участников наличного обращения на обслуживание.

В то же время, спрос на монеты номиналом 50 копеек остается стабильным, в частности со стороны сферы торговли и услуг. Их доля от общего количества монет в обращении составляет 9,1%.

По данным Нацбанка, за январь — сентябрь 2026 года больше вырос удельный вес банкнот номиналом 1000 грн и монет номиналом 10 грн в общем количестве наличных соответствующего вида в обращении. По сравнению с началом года, этот показатель увеличился на 12,1% для банкнот номиналом 1000 грн и на 19,1% для монет номиналом 10 грн.

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