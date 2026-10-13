61 000 BTC на £3,8 млрд: суд Британии усложнил возвращение криптовалюты жертвам китайской «биткоин-королевы»

Высокий суд Англии и Уэльса принял решение, которое может существенно усложнить возвращение более 61 000 биткоинов пострадавшим от масштабной инвестиционной аферы в Китае. Суд постановил, что имущественные права заявителей на эти активы следует определять по китайскому, а не британскому законодательству.

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Речь идет о криптовалюте стоимостью около £3,8 млрд, которую британская полиция изъяла по делу так называемой «биткоин-королевы» Чжиминь Цянь.

Как «биткоин-королева» обманула более 128 тысяч человек и оказалась в Лондоне

В 2014—2017 годах Чжиминь Цянь организовала в Китае серию финансовых пирамид. Основным инструментом привлечения денег являлись инвестиционные предложения с обещаниями высокой доходности. Часть схем представляли как вложения в цифровые валюты, другие — как инвестиции в услуги пожилым людям, страхование и оборудование, в частности воздухоочистители.

Компания Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, по которой реализовывали большинство схем, не имела необходимой лицензии для предоставления инвестиционных продуктов. По данным судебных материалов, за три года подконтрольные Цянь структуры получили около 40,2 млрд юаней — около £4,1 млрд. По меньшей мере 128 409 инвестиционных договоров были связаны с этой аферой. Британская прокуратура сообщала, что от мошенничества пострадали более 128 тысяч человек.

Часть денег возвращалась предыдущим вкладчикам за счет средств, поступающих от других участников. По судебным данным, таким образом, в 2014—2017 годах выплатили около 34,1 млрд юаней. Однако возврат получили не все. Британская прокуратура оценивает потери пострадавших примерно в £600 млн.

В июле 2017 года, когда китайские стражи порядка начали задерживать причастных к схеме, Цянь удалось избежать ареста. Она скрылась через Мьянму, а в сентябре 2017-го прибыла в Лондон по паспорту Сент-Китс и Невис по имени Яди Чжан.

После переезда она начала конвертировать часть полученных денег в биткоины и другие активы, в частности, драгоценности и недвижимость. Британская полиция заинтересовалась ее операциями после попыток купить дорогую недвижимость. В 2018 году правоохранители обыскали арендованное ею жилье и банковскую ячейку в Лондоне, изъяв устройства и ключи доступа к криптовалютным кошелькам.

В ноябре 2025 года Цянь приговорили к 11 годам и 8 месяцам тюрьмы за преступления, связанные с отмыванием средств. Изъятые 61 тысяча биткоинов стали предметом отдельного судебного процесса по их дальнейшему распределению.

Почему решение британского суда усложняет возврат денег

12 октября 2026 г. Высокий суд Англии и Уэльса рассмотрел предварительный юридический вопрос: по законодательству какой страны будут определять имущественные права пострадавших на изъятые биткоины.

Суд избрал китайское право. Судья объяснил, что ключевые события — привлечение денег, обещания инвесторам, переводы средств и покупка биткоинов — происходили в Китае. То, что криптовалюта впоследствии оказалась в Великобритании, само по себе не делает британское законодательство определяющим для установления первоначальных имущественных прав.

Но пострадавшие настаивали на применении британского права потому, что оно при определенных условиях позволяет не только требовать возврата вложенной суммы, но и доказывать право собственности на конкретные активы, в которые были превращены украденные средства. Это может позволить претендовать на сами биткоины и на рост их стоимости через годы после мошенничества.

Чем британское право выгоднее для вкладчиков

Если бы суд применил британское право, вкладчики могли попытаться доказать, что имеют имущественные права на активы, приобретенные за их средства. В таком случае они получили шанс претендовать на соответствующую долю самих BTC, в частности на прирост их рыночной стоимости. Это особенно важно, ведь биткоины подорожали примерно в 200 раз по сравнению с ценой приобретения.

Применение китайского права создает другой сценарий. Китайские правила строго ограничивают операции с криптовалютами и деятельность по привлечению средств в такие инвестиционные продукты. Если соответствующие договоры признают недействительными, пострадавшие могут иметь требования о возврате вложений, но не обязательно получат право собственности на конкретные биткоины.

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Кому достанутся 61 000 биткоинов

К британскому процессу возвращения активов присоединились около 16 тысяч китайских заявителей. Для них решение от 12 октября означает более сложный путь доказывания своих имущественных прав и риск потерять возможность претендовать на рост стоимости криптовалюты.

Если пострадавшие не смогут доказать, что изъятые биткоины принадлежат им в соответствии с китайским законодательством, активы могут остаться в рамках британской процедуры гражданского взыскания. В этом случае британское государство потенциально сможет получить средства от реализации имущества. Однако это еще не окончательный исход дела.

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