Банкноты номиналом 500 грн и выше формируют 90,4% от общей суммы наличных в Украине. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
500 гривен — лидер по количеству купюр: сколько банкнот разных номиналов находится в обращении
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Наибольшая доля приходится на купюры по 1000 грн — 55,4%, тогда как банкноты номиналом 500 грн обеспечивают еще 34,2%. В то же время, новая купюра номиналом 2000 грн только начинает распространяться: сейчас на нее приходится 0,8% общей суммы наличных.
Какие банкноты формируют основную сумму наличных денег
По номиналам доля банкнот в общей сумме наличных распределяется следующим образом:
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1000 грн — 55,4%.
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500 грн — 34,2%.
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200 грн — 6,4%.
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2000 грн — 0,8%.
Следовательно, большая часть наличных средств сосредоточена в банкнотах номиналом в 500 и 1000 грн. Новая купюра на 2000 грн пока занимает незначительную долю, ведь Национальный банк ввел ее в обращение только 4 сентября 2026 года.
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Каких банкнот больше всего по количеству
По количеству купюр лидируют самые большие номиналы. Наиболее распространенными являются:
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500 грн — 666,4 млн штук.
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1000 грн — 539,1 млн штук.
Таким образом, банкноты по 500 и 1000 грн доминируют по общей сумме наличных, а по количеству больше всего в обороте купюр номиналом 500 грн.
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