По данным Государственной таможенной службы Украины, за девять месяцев 2026 г. таможенники временно изъяли товары и другие предметы правонарушений на 568 млн грн. Среди них больше промышленной продукции — на 400 млн грн. Такие меры применили по 3417 делам о нарушении таможенных правил.
Таможенники изъяли товаров на 568 млн грн: что чаще всего становилось предметом нарушений
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В частности, таможенники изъяли:
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Промышленные товары — на 400 млн грн.
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Продовольственные товары — на 97 млн грн.
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Транспортные средства — более чем на 65 млн грн.
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Валюту — на 6 млн грн.
Штрафы и судебные решения
По 837 делам таможни применили административные взыскания в виде штрафов на общую сумму 36 млн. грн. В государственный бюджет взыскали 45 млн грн, в том числе по делам, рассмотренным в предыдущие периоды.
Еще 5209 дел о нарушении таможенных правил на сумму свыше 2,6 млрд грн таможни передали на рассмотрение судов.
По результатам судебного разбирательства дел, в том числе открытых в предыдущие годы, суды наложили взыскание в виде конфискации товаров и штрафов на сумму более 10 млрд грн.
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Количество таможенных нарушений выросло на 13%
Всего за январь-сентябрь 2026 таможенные органы выявили 8 275 нарушений таможенных правил на сумму более 3 млрд грн.
По сравнению с аналогичным периодом 2025 количество выявленных нарушений увеличилось на 13%.
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