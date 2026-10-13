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13 октября 2026, 11:42 Читати українською

17 лет назад Bitcoin впервые продали за доллары: 5050 BTC стоили всего $5,02

17 лет назад, 12 октября 2009 года, состоялось первое известное соглашение по обмену Bitcoin на фиатные деньги. Финский разработчик Мартти Малми продал 5050 BTC за $5,02, получив оплату через PayPal. По курсу около $83 660 за один Bitcoin по состоянию на 13 октября 2026 года эти монеты обошлись бы примерно в $422,5 млн. Об историческом соглашении Малми рассказал в 2014 году, найдя подтверждение в своих электронных письмах.

17 лет назад, 12 октября 2009 года, состоялось первое известное соглашение по обмену Bitcoin на фиатные деньги.
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Сколько стоил Bitcoin в 2009 году

В октябре 2009 года криптовалюта еще не имела развитого рынка и привычных сегодня торговых платформ. Малми продал монеты пользователю под псевдонимом NewLibertyStandard, развивавшим один из первых сервисов для обмена Bitcoin.

Соглашение фактически закрепило первую известную рыночную оценку криптовалюты из-за обмена на обычные деньги. В пересчете на одну монету цена составляла примерно $0,001, то есть около одной десятой цента.

Если бы 5050 BTC по этой сделке сохранились по сей день, их стоимость по цене $83 660 за монету составляла бы около $422,5 млн.

От 10 BTC для разработчика до пиццы за 10 000 BTC

Первое известное соглашение за фиатные деньги было не первой транзакцией в сети Bitcoin. Еще 12 января 2009 года создатель криптовалюты под псевдонимом Сатоши Накамото перевел 10 BTC криптографу и разработчику Гелу Финни. Эта операция считается первой Bitcoin-транзакцией между пользователями.

Другим знаковым событием стал так называемый Bitcoin Pizza Day, который криптосообщество ежегодно отмечает 22 мая. В 2010 году программист Ласло Ганеч заплатил 10 000 BTC за две пиццы, заказанные с доставкой. Тогда эти монеты оценивались примерно в $41. Эту покупку считают первым широко известным коммерческим соглашением, в котором Bitcoin был использован для приобретения физических товаров.

По цене около $83 660 по BTC по состоянию на 13 октября 2026 года те же 10 000 монет стоили бы примерно $836,6 млн.

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Как Bitcoin превратился в глобальный актив

Соглашения 2009−2010 годов стали важными вехами в истории криптовалюты: они показали, что Bitcoin можно не только переводить между пользователями, но и оценивать в обычных деньгах и использовать для покупки товаров.

За прошедшие годы Bitcoin превратился из экспериментального цифрового актива в глобальный рынок с биржами, институциональными инвесторами и широким кругом участников. В то же время история ранних соглашений напоминает, насколько изменчива может быть стоимость криптовалют: суммы, которые тогда казались незначительными, по современному курсу исчисляются сотнями миллионов долларов.

Как мы писали, Биткоин вернулся к $84 000 после резкого падения: что происходит на крипторынку

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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