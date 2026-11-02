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2 ноября 2026, 11:10 Читати українською

Более 30 тысяч возвращений в бизнес: почему украинцы повторно регистрируют ФЛП

В Украине всё больше предпринимателей после закрытия ФЛП вновь возвращаются к собственному делу. За девять месяцев 2026 года было зафиксировано 30 033 повторных регистрации — это уже больше, чем за весь 2025 год. Если в 2023 году на такие случаи приходилось лишь 5% всех открытий ФЛП, то теперь — 14%. То есть примерно каждый седьмой новый предприниматель уже имел собственный бизнес.

Украинцы все чаще возвращаются в предпринимательство после закрытия собственного дела.
Каждый седьмой ФЛП в Украине открывается не впервые. Фото: Pexels
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Такие данные приводит Опендатабот со ссылкой на Единый государственный реестр.

Важно: речь идет не только о людях, вернувшихся к предпринимательству. Некоторые из них успели зарегистрировать ФЛП повторно несколько раз. Всего за девять месяцев 2026 года в бизнес вернулось 29 382 человека, а количество повторных регистраций достигло 30 033.

Почему украинцы закрывают ФЛП, а затем открывают снова

Причин такой тенденции несколько. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев связывает ее, прежде всего, с упрощением процедур, расходами на содержание ФОТ и возможностью сэкономить на налогах.

Закрыть ФЛП и снова зарегистрировать его стало проще. С июня 2023 года на портале Действие прекратить предпринимательскую деятельность можно автоматически, без обращения к государственному регистратору. А с ноября того же года открыть ФЛП и выбрать систему налогообложения можно по одному заявлению через услугу «е-Предприниматель».

В 2024 году оба сервиса проработали полный год. Тогда доля повторных регистраций возросла с 4,7 до 7%.

Есть и финансовая сторона вопроса. Даже если ФЛП временно не работает и не получает доход, его содержание стоит денег. По оценке Гетманцева, с 1 января 2025 г. такие расходы превышают 30 тысяч гривен в год. Речь идет о едином социальном взносе и военном сборе.

Поэтому некоторым предпринимателям выгоднее закрыть ФЛП на время простоя, а когда появляется работа — зарегистрироваться снова.

Еще один мотив — налоговая экономия. По словам Гетманцева, повторная регистрация может помочь предпринимателю быстрее перейти на более низкую ставку единого налога в другой общине. Если просто сменить адрес, новую ставку можно применять только со следующего года. Если же прекратить деятельность и зарегистрировать ФЛП снова, перейти на нее можно сразу.

В то же время Гетманцев не считает, что массовые повторные регистрации обязательно свидетельствуют о налоговых схемах.

«Не вижу потенциальных „схем“ в этой ситуации с прекращением, а затем новой регистрацией — ведь уклоняющиеся точно не имеют желания проходить документальную проверку при прекращении», — отметил он.

При этом председатель комитета признает, что частные случаи использования ФЛП для дробления бизнеса или подмены трудовых отношений возможны. Однако, по его мнению, их доля незначительна.

В каких регионах больше всего повторных регистраций

Чаще ФЛП повторно регистрируют в Киеве. За девять месяцев 2026 года в столице зафиксировали 3862 таких случая — это 13% от общего количества.

Далее следуют Днепропетровская область с 2861 регистрацией и Одесская — с 2226. Также в пятерку регионов с наибольшим количеством повторных открытий вошли Львовщина (2115) и Киевщина (2032).

Некоторые предприниматели возвращаются в бизнес особенно часто. Рекордное количество повторных регистраций — восемь — у 25-летнего предпринимателя из Днепропетровской области. Он открывал ФЛП повторно в 2021, 2022 и 2024 годах. Его деятельность связана с недвижимостью и рекламой.

Еще четверо предпринимателей из Харьковской, Волынской, Ровенской и Хмельницкой областей регистрировали ФЛП повторно по семь раз. Среди сфер деятельности — торговля на рынках, продуктовый ритейл, программирование, дизайн, ремонт компьютеров и услуги в сфере здравоохранения.

Следует учитывать, что повторной считается каждая регистрация человека, ранее уже имевшего статус ФЛП. Первое открытие в эту статистику не входит, а каждое следующее учитывается отдельно. Поэтому один человек может иметь сразу несколько повторных регистраций.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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