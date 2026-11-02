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2 ноября 2026, 11:50 Читати українською

25 копеек 1992 года могут стоить до 20 тыс. грн: какие монеты искать

Отдельные 25 копеек 1992 года могут стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен, а самые дорогие разновидности — до 20 тысяч гривен. Их ценность зависит от особенностей чеканки, в частности, штампов аверса и реверса и типа группы. Об этом рассказал нумизматический портал «Монеты-Ягодки».

Отдельные 25 копеек 1992 года могут стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен, а самые дорогие разновидности — до 20 тысяч гривен.
Старая монета номиналом 25 копеек может оказаться значительно дороже своей номинальной стоимости. Фото: УНІАН
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Какие 25 копеек 1992 года самые дорогие

Большинство монет этого года выпуска не имеют коллекционной ценности и стоят всего 25 копеек. Среди редких разновидностей есть экземпляры, изготовленные на Луганском станкостроительном заводе. Некоторые из первых монет считаются пробными или незавершенными, поскольку их чеканили во время отладки оборудования.

К таким относится разновидность 5.1ДАг с гладкой группой. По данным каталога, сохранилось лишь несколько не попадавших в обращение экземпляров.

Другая ценная категория — 25 копеек с вдавленным трезубцем, известные как «Английский чекан». Их изготовляли английскими штемпелями. Из-за ошибки эти монеты не должны были попасть в обращение, однако нумизматы на форумах сообщают, что такие экземпляры находили среди обычных монет.

По оценкам каталога, цены на разновидности 25 копеек 1992 года таковы:

  • 1.1ААв, 1.2ААв, 1.2ААм — 25 копеек.
  • 1.2БАм — 1−5 грн.
  • 1.2ВАм («баранки») — 50−60 грн.
  • 2ААм — 1−5 грн.
  • 2БАм — 25 копеек.
  • 2БАк (крупная группа) — 80−170 грн.
  • 2БВм — 25 копеек.
  • 2БВк (крупная группа) — 5−20 грн.
  • 2ВАм — 25 копеек.
  • 2ГАм — 500−700 грн.
  • 3БАм — 25 копеек.
  • 3ВАм («баранки») — 100−150 грн.
  • 3ГАм — до 20 000 грн.
  • 4БАм («английский чекан») — 3300−5000 грн.
  • 5.1ААв — 800−1500 грн.
  • 5.1Даг — 5000−7000 грн.

Самым дорогим в этом перечне разновидность 3ГАм, стоимость которого может достигать 20 тысяч гривен.

По оценке каталога, редкие монеты встречаются примерно одна на 30 тысяч экземпляров или еще реже. Чаще можно найти более доступные для коллекционеров разновидности, в том числе 1.2БАм, 1.2ВАм и 2БАк.

Как распознать ценную монету

Для определения разновидности нужно осмотреть аверс, реверс и группу. В каталоге И. Т. Коломийца их обозначают комбинацией цифр и букв: цифра соответствует штампу аверса, прописные буквы — штампу реверса, а маленькая буква в конце указывает на тип группы.

На аверсе следует обратить внимание на средний зуб трезубца и надпись с датой:

  • Штамп 1: средний зуб утолщенный вверху, единица в дате имеет хвостик.
  • Штамп 2: средний тонкий зуб.
  • Штамп 3: средний зуб толстый.
  • Штамп 4: трезубец вдавлен.
  • Штамп 5: средний зуб толстый, буква «Е» касается буквы «Н».

На реверсе важны размер ягод, форма второй кисти и расположение черенков:

  • АА: крупные ягоды, кисть № 2 имеет форму прямоугольного треугольника.
  • БА: мелкие ягоды, кисть № 2 имеет форму тупоугольного треугольника, черенки в гроздях № 7 и № 8 касаются ягод.
  • БВ: мелкие ягоды, кисть № 2 имеет форму тупоугольного треугольника, черенки в гроздях № 7 и № 8 не касаются ягод.
  • ВА: крупные ягоды с отверстиями.
  • ГА: мелкие ягоды, в гроздях № 4 и № 8 нет черенков.
  • ДА: крупные ягоды слились между собой.

Отдельно нужно проверить группу. Он бывает с мелкой насечкой (м), мелкой выступающей насечкой (в), крупной насечкой (к) или гладкой (г).

Например, тонкий средний зуб трезубца соответствует штампу 2, прямоугольная форма грозди № 2 — штампу АА, а мелкая насечка на группе обозначается буквой м. Итого разновидность 2ААм, которая, по каталогу, стоит 1−5 гривен.

Тем, кто хочет проверить монету на самую большую коллекционную стоимость, следует обратить внимание на разновидности 2ГАм, 3ГАм, 4БАм и 5.1ААв. Их можно сравнить с подробными описаниями в каталоге.

Где продать редкие 25 копеек

Редкие монеты можно выставить на специализированных площадках. Среди них — аукционы «Виолити», New Auction и форум «Монеты ИТК».

Обычные 25 копеек коллекционеров в основном не интересуют. Поэтому перед продажей важно правильно определить разновидность. Если монета стоит несколько тысяч гривен, покупатель может захотеть осмотреть ее вживую, чтобы убедиться, что это действительно редкий экземпляр.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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