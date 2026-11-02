25 копеек 1992 года могут стоить до 20 тыс. грн: какие монеты искать

Отдельные 25 копеек 1992 года могут стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен, а самые дорогие разновидности — до 20 тысяч гривен. Их ценность зависит от особенностей чеканки, в частности, штампов аверса и реверса и типа группы. Об этом рассказал нумизматический портал «Монеты-Ягодки».

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Какие 25 копеек 1992 года самые дорогие

Большинство монет этого года выпуска не имеют коллекционной ценности и стоят всего 25 копеек. Среди редких разновидностей есть экземпляры, изготовленные на Луганском станкостроительном заводе. Некоторые из первых монет считаются пробными или незавершенными, поскольку их чеканили во время отладки оборудования.

К таким относится разновидность 5.1ДАг с гладкой группой. По данным каталога, сохранилось лишь несколько не попадавших в обращение экземпляров.

Другая ценная категория — 25 копеек с вдавленным трезубцем, известные как «Английский чекан». Их изготовляли английскими штемпелями. Из-за ошибки эти монеты не должны были попасть в обращение, однако нумизматы на форумах сообщают, что такие экземпляры находили среди обычных монет.

По оценкам каталога, цены на разновидности 25 копеек 1992 года таковы: