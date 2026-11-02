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2 ноября 2026, 13:17 Читати українською

EUR/USD: евро получил временную передышку, но давление сохраняется

Общий динамика валютной пары за прошедший период выглядит как движение в боковом коридоре: после первоначальной попытки восстановления снижение возобновилось к минимумам с последующим восстановлением почти к исходным уровням. Основным негативным фактором снижения стал политический кризис во Франции, связанный с реализацией программы сокращения бюджетного дефицита. Доходность французских десятилетних облигаций поднялась выше 5%, максимум с 2002 года, а разница между французскими и немецкими десятилетними облигациями расширилась до 146 базисных пунктов. Одновременно выросла стоимость страхования французского государственного долга от дефолта.

Общий динамика валютной пары за прошедший период выглядит как движение в боковом коридоре: после первоначальной попытки восстановления снижение возобновилось к минимумам с последующим восстановлением почти к исходным уровням.
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Дополнительное давление оказали октябрьские индексы деловой активности PMI еврозоны, подтвердившие ухудшение экономических перспектив: сводный индекс снизился до 51,9 при ожидавшихся 52,7 против 53,1 пункта в сентябре — темпы расширения экономики замедлились до минимального уровня за четыре месяца. Особенно слабая динамика наблюдалась во Франции, где деловая активность вновь перешла к сокращению.

Давление несколько снизилось, не позволив евро уйти еще ниже после того, как ФРС оставил ставку без изменений, но двое голосовавших (Кук и Хэммак) требовали повышения. Уорш назвал инфляцию слишком высокой, но заявил, что комитету нужно больше информации. Пауза без обязательств сняла часть спешки с немедленным повышением, поэтому доллар отступил, а вероятность декабрьского повышения оценивалась около 85%.

В свою очередь, ЕЦБ также сохранил ставки. Он обсуждал и отклонил повышение. Регулятор фактически подтвердил наличие инфляционных рисков, но не дал безусловного сигнала о скором повышении ставки. Рынок назвал это «жёсткой паузой», а вероятность декабрьского повышения оценивалась примерно в 82%. Одновременно Лагард объявила, что уйдёт в феврале, за девять месяцев до конца срока. По сообщениям, это нужно, чтобы руководство ЕС успело выбрать преемника до выборов во Франции, где лидирует Ле Пен.

Вместе с тем, последовавший разворот пары вверх был связан с падением доллара на фоне обрушения акций технологических компаний: в частности, Alphabet упала почти на 13%, потеряв около 500 млрд долларов капитализации, эффект усилили слабые отчёты Amazon и Intel. Инвесторы ушли в защитные облигации, и доходность десятилетних американских бумаг снизилась до 4,94% с 5,05%.

Это по-прежнему указывает на актуальность нисходящего вектора в ближайшей перспективе. В случае коррекционного роста предел ожидается в районе уровня 1,1274, где сохраняется ключевая зона сопротивления с высокой активностью продавцов, которые сдерживают дальнейший проход выше. Подтверждением очередной волны снижения станет ретест этой зоны с последующим отскоком, которая нацелится в область между 1,1010−1,0948.

Отмена текущего сценария состоится в случае пробоя сопротивления и дальнейшего продвижения цены выше разворотного уровня на 1,1347.

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Источник: Минфин
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