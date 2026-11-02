После закрытия межбанка в понедельник, 2 ноября, курс доллара поднялся на 36 копеек в покупке и столько же в продаже. В то время как курс евро взлетел на 47 копеек в покупке и также на 47 копеек — в продаже.
Доллар и евро дорожают на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 2 ноября
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Закрытие 2 ноября
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Изменения
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45,33/45,36
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45,69/45,72
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36/36
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50,76/50,78
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51,23/51,25
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47/47
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,41−46,18 грн. Евро покупают за 50,73 грн., а продают за 51,68 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,70−47,05, евро — 51,95−52,30 грн.
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Источник: Минфин
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