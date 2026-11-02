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2 ноября 2026, 13:25 Читати українською

Новый участник InvestMarket от «Минфин» — фонд S1 Позняки

В каталоге InvestMarket от «Минфин» появилось новое инвестиционное предложение — фонд S1 Позняки. Этот проект включает в себя инвестиции в 80 апартаментов в доходном доме S1 Позняки в Киеве. Рассказываем, на каких условиях можно стать совладельцем фонда.

В каталоге InvestMarket от «Минфин» появилось новое инвестиционное предложение — фонд S1 Позняки.
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S1 Позняки — паевой инвестиционный фонд, активами которого станут 80 апартаментов общей площадью 2 828 м² в доходном доме S1 Позняки. Объект расположен у озера Серебряный Кил, в 2 минутах от станции метро «Позняки», что обеспечивает арендный спрос.

Концепция подразумевает сочетание жилья, сервиса и инфраструктуры для жителей. В доме будут работать коворкинг, спортзал, детская. На первых этажах разместятся супермаркеты, кафе, стоматология, аптеки. Также в доступе оборудованное укрытие.

Недвижимостью профессионально управляет S1 Property — от поиска жильцов, заселения до технического обслуживания объекта.

Что предлагают инвесторам

Фонд S1 Позняки предлагает инвесторам стать совладельцами профессионально управляемой доходной недвижимости на условиях коллективного долевого участия.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРА:

  • запланированная годовая доходность фонда — 9% годовых в долларах США (фактическая доходность инвестора может отличаться в зависимости от времени входа);

  • минимальная первая инвестиция — 1 000 грн;

  • следующие инвестиции — от 100 грн;

  • номинал одного сертификата — 100 грн;

  • срок деятельности фонда — до 14 сентября 2036 года;

  • объем эмиссии — 250 млн грн.

На этапе строительства доход фонда формируется за счет роста стоимости недвижимости. Выплата дивидендов начнется после ввода дома в эксплуатацию и запуска арендной деятельности. Планируемая доходность 9% в долларах включает дивидендную и капитализационную составляющие.

Продать сертификаты инвестор может самостоятельно через личный кабинет в несколько кликов, а средства получить в течение нескольких часов. Также можно обратиться в S1 REIT для уточнения возможности их выкупа в соответствии с условиями фонда.

Кому подойдет это предложение

Благодаря низкому порогу входа — от 1000 гривен — присоединиться к проекту могут как инвесторы со сформированным портфелем, которые хотят диверсифицировать свои вложения, так и начинающие инвесторы, только начинающие знакомство с инвестициями в доходную недвижимость.

Порядок действий для инвестора

Чтобы стать совладельцем фонда S1 Позняки:

  1. Заполните заявку на сайте S1 REIT или через менеджера

  2. Выберите количество сертификатов

  3. Пройдите верификацию в личном кабинете

  4. Подпишите документы удобным способом

  5. Пополните счет и начинайте получать доход

Узнайте больше об условиях входа в инвестицию и выясните важные для вас детали направления у представителей фонда — оставьте заявку на БЕСПЛАТНУЮ консультацию.

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Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
bosyak
bosyak
2 ноября 2026, 15:16
#
Це біля сміттепереробки? Дякую :)
+
0
lider2000
lider2000
2 ноября 2026, 16:14
#
Очередное МММ
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