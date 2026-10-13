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13 октября 2026, 9:37 Читати українською

Миллиард на футбольные поля и охотничьи угодья: что депутаты хотят профинансировать из бюджета-2027

На фоне призывов к экономии бюджетных средств народные депутаты предлагают направить миллиарды гривен на футбольные поля в селах, развитие охотничьего хозяйства и другие программы. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, раскритиковав часть инициатив как лоббистские.

На фоне призывов к экономии бюджетных средств народные депутаты предлагают направить миллиарды гривен на футбольные поля в селах, развитие охотничьего хозяйства и другие программы.
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Среди поправок в государственный бюджет на 2027 год есть также предложения по пожизненному содержанию депутатов первого созыва Верховной Рады, выплат судьям по решениям судов и налоговым льготам для горючего.

На что депутаты предлагают выделить дополнительные средства

По словам Василевской-Смаглюк, парламентарии подали в проект бюджета на 2027 год 5236 поправок. Такое количество стало рекордным не менее 24 лет. Ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа заявляла, что около двух третей поправок могут быть «законодательным спамом».

Среди предложений, на которые обратила внимание Василевская-Смаглюк, есть:

  • 1 млрд грн — на футбольные поля в сельской местности.

  • Еще 1 млрд грн — на «современную модель ведения охотничьего хозяйства».

  • 103,9 млн грн — на пожизненное содержание депутатов Верховной Рады I созыва без применения понижающего коэффициента. По словам депутата, эти средства предлагают взять с расходов на обслуживание государственного долга.

  • 1 млрд грн — на выплаты судьям по судебным решениям, которые обжаловали сокращение своих зарплат из-за бюджетных ограничений и добились решений в свою пользу.

  • Ограничение демонтажа малых архитектурных форм (МАФов) и компенсации их владельцам за демонтированные сооружения, даже если они были установлены незаконно.

  • Налоговые льготы на горючее: снижение НДС до 7% и нулевой акциз для бензина, дизеля и автогаза. Также предлагают на весь 2027 год приостановить механизм авансовых налоговых взносов для розничной торговли горючим и снизить НДС до 7% для сырой нефти.

Эти суммы и предложения приведены депутатом в качестве примеров поправок, которые она считает нецелесообразными на фоне бюджетных ограничений. Сам факт их представления не означает, что финансирование уже согласовано или соответствующие изменения попадут в окончательный бюджет.

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Попадут ли эти расходы в бюджет-2027

Василевская-Смаглюк утверждает, что значительная часть таких инициатив отклоняется уже на этапе рассмотрения в бюджетном комитете. В то же время окончательный результат станет ясен после обработки поправок и голосования за бюджет в Верховной Раде.

Депутат иронически назвала часть предложенных расходов «праздником лоббизма» и высказала прогноз, что ни одна из перечисленных ею инициатив не попадет в окончательный документ.

На практике бюджетный комитет должен определить, какие учитывать поправки, а какие отклонить. Поэтому речь идет именно о депутатских предложениях, а не о принятых решениях по финансированию.

На фоне дискуссий о приоритетности государственных расходов главный вопрос — какие программы получат средства в условиях ограниченного бюджета, а какие уступят оборонным, социальным и другим первоочередным потребностям.


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Fuzzy
Fuzzy
13 октября 2026, 10:52
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Вважаю, що прізвища депутатів, які пропонують запланувати такі витрати треба оприлюднити. А новому прем'єру треба уважно придивитися.
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