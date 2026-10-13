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13 октября 2026, 9:15 Читати українською

Hyundai Tucson и Volkswagen Golf — лидеры сентября: какие бензиновые авто чаще всего покупали украинцы

В сентябре 2026 украинцы пополнили автопарк 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 4% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. Самым популярным среди новых бензиновых авто стал Hyundai Tucson, а среди ввозимых подержанных — Volkswagen Golf. Об этом сообщает «Укравтопром».

В сентябре 2026 украинцы пополнили автопарк 13,1 тыс.
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Какие новые бензиновые автомобили выбирали украинцы

В сентябре украинский автопарк пополнили 1,9 тыс. новых легковушек с бензиновыми двигателями. Это на 9% меньше, чем в прошлом.

В пятерку самых популярных моделей вошли:

  1. Hyundai Tucson — 146 автомобилей.

  2. Skoda Kodiaq — 110 автомобилей.

  3. Mazda CX-5 — 109 автомобилей.

  4. Renault Duster — 108 автомобилей.

  5. Suzuki SX4 — 102 автомобиля.

Какие б/у бензиновые авто чаще всего ввозили в Украину

Основную часть пополнения автопарка обеспечили импортируемые подержанные автомобили. В сентябре их зарегистрировали 11,2 тыс. единиц — на 7% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Самыми популярными моделями стали:

  1. Volkswagen Golf — 737 автомобилей.

  2. Volkswagen Tiguan — 721 автомобиль.

  3. Nissan Rogue — 569 автомобилей.

  4. Audi Q5 — 567 автомобилей.

  5. Skoda Octavia — 349 автомобилей.


Читайте также: Спрос на электромобили в Украине в сентябре упал вдвое

Таким образом, бензиновые автомобили остаются популярными среди украинцев, причем в сегменте новых машин лидирует Hyundai Tucson, а среди импортируемых подержанных Volkswagen Golf.


Как мы писали, BYD планирует 40 тысяч работников в Европе: где китайский гигант может открыть новые заводы

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Источник: Минфин
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