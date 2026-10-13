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13 октября 2026, 8:00 Читати українською

lifecell с 14 октября меняет тарифы: сколько будут платить новые абоненты

С 14 октября 2026 lifecell обновит тарифы для новых абонентов, пакет «Макси» будет стоить 500 грн за четыре недели по стандартным условиям, 450 грн после персонификации номера или 270 грн в случае перехода от другого оператора с сохранением номера. Об этом говорится на официальном сайте оператора.

С 14 октября 2026 lifecell обновит тарифы для новых абонентов, пакет «Макси» будет стоить 500 грн за четыре недели по стандартным условиям, 450 грн после персонификации номера или 270 грн в случае перехода от другого оператора с сохранением номера.
С 14 октября 2026 lifecell обновит тарифы для новых абонентов.
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Для кого будет действовать новый тариф

Изменения будут касаться, прежде всего, украинцев, которые планируют приобрести новую SIM-карту lifecell или перейти к оператору со своим номером.

В то же время тариф «Мега» закроют для новых подключений, однако подключившиеся до 14 октября пользователи, по сообщению оператора, продолжат обслуживаться на действующих условиях.

Обновление вступит в силу уже в среду, 14 октября. Кроме пересмотра цен и закрытия одного из тарифов для новых пользователей, сообщается об изменении условий использования мобильного интернета за границей.

С 14 октября предусмотрены три варианта оплаты:

  • 500 грн за четыре недели — стандартная стоимость тарифного плана.
  • 450 грн за четыре недели — для абонентов, олицетворяющих свой номер.
  • 270 грн за четыре недели — для пользователей, которые перенесут свой номер в lifecell от другого мобильного оператора по процедуре MNP.

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Таким образом, наибольшую разницу в стоимости получат украинцы, которые решат поменять мобильного оператора, но сохранить свой номер телефона.

Для них тариф будет стоить на 230 грн меньше стандартного предложения в течение каждого четырехнедельного периода при сохранении соответствующих тарифных условий.

В процентном соотношении разница составляет 46%. То есть пользователь, который перейдет к lifecell со своим номером, будет платить почти вдвое меньше нового абонента, который подключится по стандартной цене.

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Персонификация номера также позволит сэкономить, хотя разница будет меньше — 50 грн за каждые четыре недели по сравнению со стандартной стоимостью.

Следует учитывать, что тарификация осуществляется именно через четыре недели, а не за календарный месяц. Поэтому за год абонент обычно оплачивает 13 полных четырехнедельных пакетов услуг.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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