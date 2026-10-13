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13 октября 2026, 7:30 Читати українською

Предложение б/у машин падает, а цены растут. Как усиление вражеских атак бьет по авторынку

На украинском авторынке наметились новые тенденции. С одной стороны, усиление вражеских атак на столичный регион меняет спрос на машины — и новые, и б/у. Водители, у которых уже есть транспорт, не спешат вкладываться в его замену, ведь в новенькое авто в любой момент может «прилететь». Но те, у кого машины нет, все чаще задумываются о ее покупке, поскольку наличие автомобиля — это прежде всего вопрос безопасности в военное время.

Украинцы охотятся за дешевыми авто, но желающих их продавать становится все меньше
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С другой — те водители, которые все же решили обновить свои авто, меняют предпочтения под влиянием резкого подорожания топлива, в частности, дизеля.

Это уже спровоцировало массовый пересмотр ценников на автомобили на вторичном рынке.

Как рассказал «Минфину» глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий, в сентябре медианное предложение авто на онлайн-площадках выросло с 9 300 до 9 500 долларов. «Мы наблюдаем изменение структуры предложения — дешевых авто становится меньше. Параллельно растет интерес к экономным автомобилям — электрокарам, гибридам и машинам, оборудованным газобаллонным оборудованием», — отметил Бучацкий.

«Минфин» разбирался, что сейчас происходит на авторынке, и как меняются цены на машины.

Автосалоны уходят в минус

Усиление вражеских атак по Украине, и, в частности, столичному региону, тут же ударило по авторынку.

По данным главы компании Autoconsulting Олега Омельницкого, по итогам августа, в стране упали продажи новых авто. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос обрушился на 27,5%, а если сравнивать с июлем 2026 года — на 13,7%.

Снижение спроса на новые легковушки легко объяснить. Киев и Киевская область традиционно являются одним из самых крупных сегментов украинского авторынка. Усиление вражеских атак на столичный регион отбило у многих водителей желание покупать авто в салоне, ведь по новенькому транспорту в любой момент может «прилететь».

Кроме того, желание украинцев покупать новые авто снижает общее усиление негативных трендов в отечественной экономике и рост валютного курса, к которому привязаны ценники в автосалонах.

В то же время, по словам Омельницкого, некоторым продавцам удалось даже нарастить объемы реализации машин. В частности, дилеры Toyota увеличили долю рынка на 8% — в основном из-за начала продаж новой модели Toyota RAV4, которая, по итогам августа, стала самым продаваемым автомобилем на нашем рынке.

Дилерская сеть Skoda увеличила продажи на рекордные 42%, а модель Skoda Octavia вошла в тройку самых популярных новых авто в стране. В топ-3 попали также авто Renault. Наращивает продажи также китайский BYD, которому в августе удалось улучшить предыдущий результат на 18%.

«То есть на авторынке наблюдаются противоположные тренды. Есть значительное падение общих объемов продаж, и в то же время заметный рост показателей по отдельным маркам», — говорит Омельницкий.

Эксперты ожидают, что подобная тенденция получит развитие и по итогам сентября (полных данных за прошлый месяц пока нет).

За месяц — плюс $200 к ценнику. Почему дорожают б/у авто

Станислав Бучацкий говорит, что пока сложно полноценно оценить, как усиление атак врага по украинским городам, и, в частности, Киеву, меняет ситуацию на вторичном авторынке, поскольку еще нет данных за сентябрь.

«Но предварительные сигналы нам уже дает онлайн-рынок. В сентябре количество активных объявлений уменьшилось на 1,5%, а новых — на 5%. Медианная стоимость предложения выросла с 9 300 до 9 500 долларов, но на почти 250 тысяч авто ценник не изменился. То есть мы видим не общее подорожание, а изменение структуры предложения: дешевых авто становится меньше», — отметил Бучацкий.

К примеру, на конец сентября на auto.ria было на выставлено почти на 4 800 легковушек меньше, чем в конце августа. А в течение прошлого месяца новых объявлений появилось около 104 тысяч, против более 109 тысяч в августе.

«Часть авто выставляют на продажу повторно. Если брать конкретные модели на основании анализа уникальных vin-кодов, то получается, что в прошлом месяце их предлагалось чуть больше 69 тысяч, против 76,4 тысяч в августе. То есть предложение за месяц упало на 9,6%», — пояснили в Институте исследований авторынка.

Снижение количества активных объявлений о продаже авто означает, что многие водители резко передумали продавать свои машины.

На вторичном рынке продажа и покупка авто тесно связаны — водители сначала выставляют на продажу свои старые машины, а затем, проведя сделку, выбирают себе новый автомобиль.

Но изменение ситуации в экономике и сфере безопасности заставляет многих украинцев отложить обновление автопарка до лучших времен. Поэтому цепочка «продал старую машину-купил новую» дала сбой.

В то же время покупатели, у которых авто еще нет, задумались над его приобретением, допуская, что с усилением военных рисков может возникнуть потребность срочной эвакуации. Как показывает практика, в начале войны именно наличие собственного авто позволило многим украинцам оперативно вывезти семьи в более безопасное место.

Получается, что снижение числа желающих продать авто, и увеличение армии тех, кто хочет его купить, уже привело к дисбалансу спроса и предложения, повысив таким образом средний ценник на 200 долларов всего за месяц.

«Похожую ситуацию, когда по мере сокращения количества объявлений медианная цена ползла вверх, мы уже видели, в частности, в 2022 году, когда из предложения пропало много авто дешевого сегмента из-за потребностей в быстрой и доступной мобильности», — поясняют в Институте исследований авторынка.

Эффект бензоколонки

Предпочтения украинских водителей меняют и тенденции топливного рынка.

«Минфин» уже писал, что сейчас происходит с ценниками на бензин и дизель. На отечественных АЗС топливо за последний месяц рекордно подорожало, особенно дизель, стоимость которого уже превысила 100 гривен за литр.

«За сентябрь бензин А-95 подорожал на 8,96 гривен за литр, дизель — на 7,34 гривен, тогда как, к примеру, автогаз — только на 85 копеек. Это усиливает интерес к экономным авто — с ГБО, электрокарам, гибридам», — отмечает Бучацкий.

К примеру, электрокары, даже несмотря на подорожание из-за возврата НДС, все равно остаются выгодными в эксплуатации, особенно при зарядке через установленные в частных домах порты. При тарифе на электроэнергию для населения в 4,62 гривен за киловатт среднестатистический километр пробега на электрокаре стоит уже в разы дешевле, чем на бензиновом или дизельном авто. И даже если заряжать электромобиль на специализированной АЗС (там ценники доходят до 20 гривен за киловатт), экономия все равно есть, пусть и менее существенная, чем в случае «домашней» зарядки.

Желание многих водителей сэкономить обеспечивает рост продаж как б/у, так и недорогих новых электрокаров (в частности, BYD, которая, по итогам августа, получила плюс 18% к объемам реализации).

Что будет с ценами на машины

Эксперты пока затрудняются спрогнозировать, как будут меняться ценники на авто в ближайшее время. С одной стороны, если ситуация с безопасностью не улучшится, может вырасти спрос на дешевые машины со стороны тех украинцев, у которых пока вообще нет авто. С другой — многие водители станут «придерживать» свои автомобили, откладывая их обновление до лучших времен. Таким образом, предложение на вторичном рынке может еще больше снизиться, а это верная предпосылка к росту средних цен.

Но, с другой стороны, в Украину ежемесячно поступают тысячи б/у авто из-за границы, в частности, из Европы.

И там ценовые тенденции на б/у рынке кардинально отличаются от украинских.

«В ЕС оптовые цены на подержанные авто за последний месяц снизились на 2,3%. В дальнейшем этот факт может сдержать украинские ценники на импортные бензиновые и дизельные авто, но конкретный эффект такого „сдерживания“ будет зависеть еще и от валютного курса, логистики (которая в последнее время только дорожает — ред.) и таможенных затрат», — подытожил Бучацкий.

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Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
Abramon
Abramon
13 октября 2026, 8:24
#
«З іншого — багато водіїв „притримуватимуть“ свої автомобілі, відкладаючи їх оновлення до кращих часів.» — це ж утопія, які кращі часи? Збільшення віку авто, а відповідно і зростання в майбутньому ТО, яке доведеться робити через вік авто, а головне з віком авто ж не дорощають.
Вже ж продаці «притримали» нерухомість в Києві до кращих часів, тепер черга за авто.
+
+9
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
13 октября 2026, 8:37
#
Не обязательно «придерживают» с точки зрения прибыли. Могут просто отказаться от продажи, так как передумали покупать взамен новый автомобиль. Банально: не так обидно и не такие потери, если осколками/побьёт побьёт старую машину, чем новую.

Мой друг летом собирался продавать свой 10-летний седан, добавить денег и брать какой-то новый кроссовер гибрид или электричку, но после того как в соседнем дворе после удара Герани выгорело 5 или 6 машин, от этой идеи отказался. Жилой фонд далеко не у всех новый, нет возможности ставить в подземный паркинг.

+
+15
Abramon
Abramon
13 октября 2026, 9:16
#
Тут погоджуюсь. В такому випадку купувати нове або дорожче авто немає сенсу.
+
+15
autopost
autopost
13 октября 2026, 9:56
#
Вообще-то, есть страховка от военных рисков.
+
0
Fuzzy
Fuzzy
13 октября 2026, 10:57
#
«Бажання багатьох водіїв заощадити забезпечує зростання продажу як вживаних, так і недорогих нових електрокарів» — як на мене, то це дуже «мудре» рішення в наш час. тільки хай не забудуть ще генератор у багажник встановити.
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