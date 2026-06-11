Рекордные цены на АЗС меняют авторынок: что покупать в 2026 году

Украинский авторынок продолжает «притормаживать», хотя ранее активно рос, несмотря на войну. И в апреле, и по итогам мая, продажи машин ушли в минус. Но дело не только в объемах продаж. Из-за рекордного роста цен на топливо и возврата НДС на электрокары, водители массово пересматривают свои автомобильные предпочтения.

К примеру, дизельные машины и американские модели с большими двигателями стали продаваться заметно хуже, и собственникам приходится давать скидки, чтобы убедить покупателя заключить сделку. Подорожавшие после отмены налоговых льгот электрокары многие водители также стали обходить стороной.

«Если в мае прошлого года электрокары в структуре продаж новых авто занимали 19%, то в этом — только 8%. За месяц продали 495 новых электромобилей на всю страну, хотя в 2025 году ежемесячные объемы реализации достигали почти 1 300 штук», — говорит глава компании Autoconsulting Олег Омельницкий.

В то же время нынешняя весна отметилась рекордами по продажам в Украине люксовых автомобилей. Только в апреле на первую регистрацию поставили 68 Porsche, по несколько Aston Martin, Maserati, Bentley и Rolls-Royse. То есть авторынок еще больше поляризовался — массовые покупатели ищут максимально дешевые и экономные авто, а состоятельные водители готовы платить за статус и «эмоции».

«Минфин» разбирался, что сейчас происходит на авторынке, как меняются цены и какие машины стоит покупать, с учетом рекордных ценников на заправках.

Китайцы и Aston Martin

По итогам апреля, по данным института исследований авторынка, салоны продали чуть больше 5,7 тысяч машин. Основная часть — импортный транспорт (около 5,7 тысяч штук). По сравнению с мартом, этот сегмент просел на 2,5%, а если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, — на 4,5%.

В сегменте новых авто отечественной сборки в апреле отмечался рост продаж, по сравнению с мартом, на 9,7%, но отставание от показателей прошлого года все еще существенное — минус 15,1%. Отметим, что сегмент машин украинской сборки очень узкий. К примеру, за апрель реализовали всего 158 авто, так что особой погоды на рынке новых легковушек он не делает.

Тон в этой нише по-прежнему задают китайские автомобили. Скажем, машины марки BYD в апрельских продажах сумели обойти прежнего фаворита Volkswagen, и вошли в топ-5 наиболее продаваемых авто-брендов.

Первые 4 строки рейтинга заняли Toyota, Renault, BMW и Skoda. Примечательно, что спрос на сравнительно дорогие BMW в Украине остается высоким. В рейтинге самых ходовых моделей BMW 3 series заняла четвертое место.

В мае статистика рынка новых авто оказалась еще хуже.

«Спад продаж, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — 15%, а по сравнению с апрелем, — около 5%.

Впервые в этом году наблюдается тенденция «торможения» рынка, хотя с января цифры продаж шли только вверх", — констатирует Омельницкий.

По его словам, причины снижения спроса на новые авто следующие. Во-первых, мягко говоря, не лучшая ситуация в экономике. Позволить себе машину из салона сейчас могут далеко не все украинцы, особенно, с учетом того, что из-за роста валютного курса продавцы переписали ценники на авто. Во-вторых, из-за отмены налоговых льгот подорожали электрокары, на которые в прошлом году приходилась немалая часть продаж. «Три месяца рынок вообще стоял, в апреле доля электромобилей в общих продажах составила 6%, в мае — 8%. Как видно, до прошлогодних цифр еще далеко», — говорит Омельницкий.

Соучредитель Института исследований авторынка Остап Новицкий отметил, что на рынок новых электрокаров повлияло также усиление внутренних правил их экспорта из Китая (теперь первый собственник такого авто не может продать его ранее, чем через 6 месяцев). Поскольку серый китайский импорт был основным локомотивом этого сегмента, изменение правил в КНР моментально перенаправило покупателей новых авто на классические бензиновые гибриды. В итоге количество их регистраций увеличилось с 24,3% в начале года до 33,4% в апреле", — пояснил «Минфину» Новицкий.

В то же время продавцы люксовых иномарок на отсутствие покупателей не жалуются.

В апреле на украинские номера поставили 5 авто Aston Martin, 4 Maserati, по 2 Bentley и Rolls-Royse, а также 68 Porsche. Таким образом, сегмент премиальных автомобилей в нашей стране еще раз продемонстрировал «иммунитет» к общим рыночным тенденциям, где спрос смещается в сторону максимально дешевых и выгодных в эксплуатации машин, — отметили в Институте исследований авторынка.

Эксперты Института исследований авторынка также отметили, что «массовый» рынок становится все более «бухгалтерским» — покупатель выбирает между проверенными временем недорогими авто с ДВС и китайскими электрокарами.

В целом же продажи новых автомобилей двигает три категории покупателей. Во-первых, корпоративный сектор, который обновляет транспортные парки и ищет наиболее надежные модели. Во-вторых, массовые покупатели, охотящиеся за недорогими и выгодными в эксплуатации моделями. В-третьих, состоятельные украинцы, готовые платить за премиальные машины, статус и «эмоции».

Электрокары «пошли по рукам»

В сегменте б/у автомобилей ситуация также меняется. По данным Института исследований авторынка, в апреле в Украине было проведено порядка 19,3 тысяч операций по подержанным авто, недавно пригнанным из-за границы.

Это на 2,5% больше, чем в марте, но на 9,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Главной причиной «охлаждения» импорта подержанных иномарок стала все та же отмена налоговых льгот по электрокарам с начала нынешнего года, что сократило поток поставок этого вида авто на рекордные 54%. В апреле было растаможено всего 2,2 тысячи подержанных «электричек», причем поставщики сократили «ассортимент» авто на электротяге — везут в основном «проверенную классику» — Nissan Leaf и Tesla Model Y/3.

Импортеры сбавили темпы и на фоне проверок растаможки авто, в том числе по льготам, — говорит Омельницкий. Речь идет о выборочных проверках таможенных деклараций, по итогам которых контролеры могут даже доначислить налоговые платежи.

При этом водителей, присматривающихся к электрокарам, в Украине по-прежнему много. Но переплачивать за «свежий» импорт, в котором уже учтен НДС, они не хотят, поэтому массово перемещаются на рынок внутренних перепродаж — покупают электрокары «с рук» или на специализированных площадках.

В апреле объемы продаж в этом сегменте выросли на 136,3% — было заключено более 6,4 тысяч договоров купли-продажи.

Дилеры же, уловив тренд, сейчас импортируют в Украину, главным образом, подержанный премиум с двигателями внутреннего сгорания— Audi, BMW, Porsche (также в апреле продали в общей сложности 12 люксовых б/у авто —Maserati, Aston Martin, Lamborgini, Bentley), плюс — «неубиваемую классику» (Volkswagen, Skoda, Nissan и др).

Чем закончится такой перекос в пользу рынка внутренних перепродаж электрокаров — сказать пока сложно.

В Институте исследований авторынка говорят, что, если импорт и дальше будет сокращаться, то, соответственно, со временем уменьшится выбор и на отечественных площадках по продаже б/у электрокаров. Что грозит если не дефицитом, то как минимум подорожанием машин на рынке внутренних перепродаж.

Топливная переоценка

На предпочтения покупателей влияют и последние тенденции на топливном рынке. После резкого повышения цен на дизель, спрос стал смещаться в сторону бензиновых авто — на них приходится 55,9% продаж б/у машин. Дизельные автомобили занимают всего 21,3% рынка, а электрокары — 11,4%. Многие покупатели интересуются гибридными авто, но они сравнительно дорогие, что не позволяет этому сегменту «разогнаться» (а апреле на него пришлось 8% продаж).

Изменение приоритетов уже сказывается на ценах. Как говорит Новицкий, в сегменте авто с ДВС все чаще появляется «недокументованный дисконт». «Чем менее экономным является авто, тем больше продавцу приходится уступать в цене. Больше всего просели в стоимости американские авто с большими атмосферными двигателями по 2,5−3 литра и более.

Сейчас владельцы пытаются избавиться от таких машин, даже перевод на газ не спасает от больших затрат на эксплуатацию. А авто с двигателями 5−6 литров вообще перешли в категорию коллекционных, и больше не рассматриваются как транспорт на каждый день. Что касается дизельных авто, то в сегменте личного транспорта они постепенно сдают позиции", — пояснил Новицкий. Отметим: по объявлениям заметить снижение ценников на «прожорливые» авто пока сложно. Но, как говорят эксперты, продавцы готовы уступать до 10% от заявленного ценника под конкретного покупателя.

По мнению Новицкого, хорошей покупкой сейчас являются новые гибридные авто, которые обеспечивают эффективный расход топлива — около 5 литров на 100 километров в режиме городской езды, и в то же время водитель не привязан к розетке, как в случае с электрокарами. На вторичном рынке Новицкий советует покупать электромобили, но с большой батареей и запасом хода, и только если есть возможность заряжать авто дома по тарифам на электроэнергию для населения. «Если заряжать на специализированных АЗС, то лучше рассмотреть бензиновые модели с современными турбомоторами небольшого объема и прямым впрыском», — советует эксперт.