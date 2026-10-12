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12 октября 2026, 19:01 Читати українською

BYD планирует 40 тысяч работников в Европе: где китайский гигант может открыть новые заводы

Как сообщает Investing.com, китайский автопроизводитель BYD планирует к 2030 году увеличить количество работников в Европе до более чем 40 тысяч, расширяя производство и переходя от экспорта готовых автомобилей к локальному выпуску. Среди возможных мест для новых заводов рассматривается Франция и Испания.

Как сообщает Investing.com, китайский автопроизводитель BYD планирует к 2030 году увеличить количество работников в Европе до более чем 40 тысяч, расширяя производство и переходя от экспорта готовых автомобилей к локальному выпуску.
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BYD расширяет производство в Европе

В ближайшее время штат компании в регионе должен превысить 10 тысяч человек. Об этом сообщила исполнительная вице-президент BYD Стелла Ли в интервью Bloomberg TV.

Компания готовится запустить производство автомобилей на своем первом европейском заводе в венгерском Сегеде. Начало выпуска запланировано на IV квартал 2026 года. В то же время BYD изучает возможность открытия еще двух предприятий в Европе.

Франция уже входит в краткий список потенциальных площадок. Стелла Ли объяснила, что компания внимательно оценивает возможность строительства завода в стране, в том числе из-за конкурентной стоимости электроэнергии. Испания также остается среди вариантов расширения производства.

По словам руководительницы BYD, компания планирует активно привлекать специалистов по традиционной автомобильной промышленности и смежным отраслям. Это может стать возможностью для трудоустройства людей, потерявших работу из-за сокращений в европейском автопроме.

Почему китайским автопроизводителям выгодно производить автомобили в ЕС

Перенос производства в Европу помогает BYD сразу по нескольким причинам.

Во-первых, это возможность снизить влияние торговых ограничений. ЕС применяет дополнительные пошлины на электромобили китайского производства, а также усиливает контроль за импортом автомобилей из Китая. Выпуск машин непосредственно в Евросоюзе позволяет избегать пошлин, касающихся ввоза готовых автомобилей из-за пределов блока.

Во-вторых, производство в Европе помогает компании приблизиться к покупателям, сократить логистическое плечо и создавать рабочие места на местном рынке. Это также может облегчить адаптацию моделей и сервиса к потребностям европейских клиентов.

В-третьих, Евросоюз рассматривает возможность ужесточения требований к местному производству и использованию европейских компонентов. Для китайских компаний собственные заводы или партнерства с местными производителями становятся способом заранее подготовиться к подобным изменениям. В то же время открытие завода не гарантирует автоматического выполнения всех возможных требований к локальному содержимому компонентов.

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BYD может стать примером для других китайских брендов

Остальные китайские автопроизводители также расширяют производство в Европе. Chery планирует выпускать авто на бывшем заводе Nissan в Барселоне в партнерстве с испанской компанией EBRO. Geely договорилась о производстве электрических внедорожников на предприятии Ford в Испании. SAIC рассматривает возможность создания завода в испанской Галисии, а Leapmotor развивает производство в Европе в сотрудничестве со Stellantis. Об этих планах ранее сообщало Reuters.

Следовательно, пример BYD может ускорить переход других китайских брендов в локальное производство. Причина не только в желании продавать больше автомобилей, но и в стремлении закрепиться на европейском рынке и снизить зависимость от торговой политики Брюсселя.

Дополнительным стимулом стала договоренность ЕС и Китая о торговле гибридами и подзаряжаемыми гибридами. По словам еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича, она может сократить китайский экспорт таких автомобилей в ЕС более чем вдвое в течение четырех лет. Конкретные механизмы реализации договоренности еще нуждаются в уточнении. Для китайских производителей это усиливает стимулы рассматривать локальное производство как альтернативу экспорту готовых автомобилей.

Как мы писали, до 60 новых моделей и 20 китайских брендов: что покажут на Парижском автосалоне

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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