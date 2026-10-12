Россия обещала поставить миллионы тонн дизеля: сколько на самом деле получит мировой рынок и упадут ли цены

Договоренность президента США Дональда Трампа с Россией о поставках дизельного горючего на мировые рынки вряд ли существенно снизит цены для потребителей в США и других странах, пишет «Экономическая правда, ссылаясь на аналитиков Financial Times. Обещанные объемы слишком малы по сравнению с мировым спросом, а возможности российского экспорта зависят от состояния нефтеперерабатывающих заводов.

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Сколько дизеля Россия планирует поставить на рынок

По условиям договоренности, в обмен на временное ослабление санкций, Россия должна немедленно поставить 300 тыс тонн дизельного горючего, еще 500 тыс тонн — в ноябре и 1 млн тонн — в декабре.

Однако даже ноябрьская поставка в объеме 500 тыс тонн покроет менее 4% мирового спроса на дизель. Поэтому аналитики не ожидают, что договоренность сама по себе сможет существенно повлиять на глобальные цены.

Реальные объемы экспорта также зависят от работы российских нефтеперерабатывающих заводов, подвергавшихся атакам украинских беспилотников. Повреждения НПЗ уже повлекли проблемы с обеспечением России бензином, но ситуация с дизельным топливом отличается.

Почему в России хватает дизеля, несмотря на атаки на НПЗ

Российский рынок испытывает более острые проблемы с бензином, поскольку большинство легковых автомобилей в стране работают именно на нем. Дизель преимущественно используют грузовики, сельскохозяйственная и другая тяжелая техника, и его внутреннее предложение остается относительно значительным.

По оценке Сергея Вакуленко, бывшего руководителя стратегического отдела «Газпром нефти», работающего в настоящее время в Центре Карнеги — Россия-Евразия в Берлине, российские НПЗ производят примерно 5,8 млн тонн дизеля в месяц. В зависимости от ситуации на рынке для экспорта может быть доступно от 1,2 млн до 2 млн тонн ежемесячно.

В то же время Россия ограничивала заграничные поставки горючего. Запрет на экспорт бензина продлен до 31 января 2027, а ограничения экспорта дизеля пересматривают и продлевают в зависимости от ситуации. Такие меры должны были предотвратить дефицит на внутреннем рынке на фоне сезонного роста спроса и атак на НПЗ.

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Помогут ли дополнительные доходы финансировать войну

По оценкам аналитиков, увеличение экспорта дизеля может принести российским компаниям дополнительную прибыль, но влияние на федеральный бюджет будет гораздо скромнее.

Если бы Россия экспортировала 3 млн. тонн дизельного топлива ежемесячно, за полгода экспортеры могли бы заработать примерно на $1,2 млрд. больше, чем при сохранении действующих ограничений. В то же время дополнительные поступления в федеральный бюджет, из которого финансируют войну против Украины, оцениваются примерно в $100 млн.

Следовательно, сделка может частично увеличить предложение дизеля на мировом рынке и принести прибыль российским экспортерам. Однако ее масштаба вряд ли хватит, чтобы ослабить глобальный дефицит или заметно снизить цены для потребителей.

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