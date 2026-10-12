До 60 новых моделей и 20 китайских брендов: что покажут на Парижском автосалоне

Европейские и китайские автопроизводители готовятся представить до 60 новых моделей на стартовавшем в Париже автосалоне в понедельник, 12 октября. Об этом пишет Reuters.

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Среди главных участников — Volkswagen, Stellantis, BYD, Chery и Changan. Компании делают ставку на доступные электромобили, новые бренды и концепт-кары, усиливая борьбу за покупателей на европейском рынке.

Stellantis покажет шесть новых моделей и электрический Citroen 2CV

Автоконцерн Stellantis, занимающий четвертое место в мире по объемам производства, представит на выставке шесть новых моделей своих европейских брендов и девять концепт-каров. Компания активно возвращается на большие европейские автосалоны после лет сдержанного присутствия.

Одной из громких новинок может стать доступная электрическая версия культового Citroen 2CV в ретростиле. По замыслу производителя такая модель должна помочь вернуть утраченные позиции в Европе и усилить конкуренцию с китайскими электромобилями.

Генеральный директор Stellantis Антонио Филос назвал будущую премьеру переосмыслением европейской автомобильной иконы.

Volkswagen, Cupra и Skoda готовят доступные электромобили

Volkswagen и его массовые бренды также сосредоточатся на электрических моделях, ориентированных на широкий рынок. На автосалоне покажут новинки Volkswagen, испанской Cupra и чешской Skoda.

В частности, Volkswagen представит новый электрический внедорожник ID. Тигуан. Компания остается одним из самых популярных автопроизводителей Европы, сохраняя долю рынка на уровне около четверти за последнее десятилетие. В то же время, китайские конкуренты, среди которых BYD и Leapmotor, постепенно укрепляют свои позиции.

Китайские производители увеличивают присутствие в Европе

На Парижском автосалоне в этом году будут представлены около 20 китайских автомобильных брендов — примерно вдвое больше, чем на выставке 2024 года. Среди участников — BYD и Chery, а также новые для европейской аудитории марки, в частности Aito.

Государственная китайская компания Changan планирует запустить два бренда — Nevo и Avatr. Расширение присутствия в Европе происходит на фоне ценовой войны на рынке электромобилей и снижении продаж в Китае.

Китайские автопроизводители рассматривают возможности локального производства в Европе. В июле Geely Auto объявила о планах выпускать электрические внедорожники на заводе Ford в Испании. Компания также отмечает углубление партнерства с французским Renault.

Европа пытается вернуть позиции на автомобильном рынке

Увеличение новых моделей происходит в условиях обострения конкуренции между европейскими и китайскими производителями. ЕС ввел пошлины на китайские электромобили в октябре 2024 года, а Европейская комиссия работает над правилами, которые могут предусматривать минимальную часть местных компонентов для доступа к значительной части рынка блока. Генеральный директор Volkswagen Оливер Блуме подчеркнул, что компании, продающие автомобили в Европе, должны конкурировать на сопоставимых условиях и создавать рабочие места в регионе.

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Тем временем ЕС и Китай объявили о договоренности по торговле гибридными автомобилями, которая может сократить их импорт из Китая в Евросоюз более чем вдвое. По оценке аналитиков Jefferies, изменения могут повлиять на BYD, Chery и государственную SAIC, которые вместе с брендом MG обеспечили около 90% продаж китайских гибридов в ЕС за первые восемь месяцев 2026 года. В то же время, детали реализации договоренности пока не уточнены.

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