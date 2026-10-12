Биткоин вернулся к $84 000 после резкого падения: что происходит на крипторынке

Биткоин восстанавливается после резкого падения на прошлой неделе. За последние 24 часа криптовалюта подорожала более чем на 1,4% и дважды за последние часы превышала отметку в $84 000. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap. На момент подготовки материала BTC торговался около $83 900.

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Восстановление поддерживают улучшение настроений на крипторынке и принудительное закрытие коротких позиций трейдеров, делавших ставку на падение. В то же время, устойчивость роста пока не подтверждена: для дальнейшего движения вверх важно, чтобы к покупкам на рынке деривативов присоединился спрос на сам биткоин.

Почему биткоин растет

Одним из факторов отскока стало так называемое короткое сжатие (short squeeze). По приведенным рыночным данным, объем ликвидаций позиций в биткоине за 24 часа вырос на 890,73% — до $41,36 млн. Значительная часть пришлась на короткие позиции, открытые в расчете на падение цены.

Когда биткоин начал дорожать, часть таких позиций принудительно закрыли. Это создало дополнительный спрос и усилило восходящее движение. Однако такой механизм не обязательно свидетельствует о масштабном притоке новых инвестиций: для подтверждения устойчивого восстановления нужны активные спотовые покупки.

Вторым фактором стало улучшение настроений на более широком криптовалютном рынке. Его общая капитализация росла вместе с биткоином. Дополнительную поддержку рисковым активам могло оказать снижение цен на нефть после геополитических событий, что ослабило опасения инфляции.

Что привело к падению на прошлой неделе

В начале октября биткоин приближался к годовым максимумам, однако впоследствии крипторынок столкнулся с масштабным оттоком средств и ухудшением настроений. В четверг BTC опускался до $80 427 — самого низкого уровня с начала сентября. В среду спотовые биткоин-ETF потеряли $484,9 млн, а в четверг еще $244 млн. Дополнительное давление создавали высокие доходности американских гособлигаций и опасения относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы США. В результате инвесторы стали более осторожно относиться к рисковым активам, а индекс страха и жадности снизился с 71 пункта 2 октября до нейтральных 58.

Несмотря на нынешнее восстановление, рынок еще не отыграл предварительные потери. По приведенным данным, общая капитализация криптовалютного рынка составила около $2,89 трлн против более $3 трлн неделей ранее.

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Какие уровни биткоина важны дальше

В краткосрочной перспективе внимание трейдеров сосредоточено на зоне поддержки $83 300-$83 500. Если биткоин удержится выше нее, следующими ориентирами могут стать $84 800 и недавний максимум около $86 677.

Если цена опустится ниже $83 300, возможно повторное тестирование уровня $82 000. Для уверенного продолжения роста важно также увидеть увеличение объемов спотовой торговли при движении выше $84 200.

На рыночные ожидания будут влиять и новые макроэкономические данные из США, в том числе статистика инфляции. Она может изменить оценки будущей политики ФРС и соответственно аппетит инвесторов к рисковым активам.

Следовательно, нынешнее движение биткоина пока больше похоже на осторожное восстановление после распродажи, чем на подтвержденное начало нового восходящего тренда. Дальнейшая динамика будет зависеть от того, сохранится ли спрос после закрытия коротких позиций и вернутся ли инвесторы в спотовые криптоактивы.

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