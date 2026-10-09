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9 октября 2026, 18:31 Читати українською

Яйца подорожали на 43,6%, одежда почти на 10%: какой прогноз инфляции до конца года

Инфляция в Украине по итогам 2026 года может составить 11,7−12,3%, а в октябре годовой показатель повысится до 10,7%. Такой прогноз озвучил финансовый аналитик Андрей Шевчишин после того, как сентябрьская инфляция превысила ожидания.

Инфляция в Украине по итогам 2026 года может составить 11,7−12,3%, а в октябре годовой показатель повысится до 10,7%.
Инфляция превысила ожидания
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По данным аналитика, в сентябре потребительские цены выросли на 2,1% по сравнению с августом, а годовая инфляция достигла 10%. Это первый двузначный показатель с начала 2026 года. Базовая инфляция также ускорилась — до 2% в месяц и 8,8% в годовом исчислении.

Шевчишин прогнозировал сентябрьский рост цен на 1,5% в месяц и годовую инфляцию на уровне 9,4%. Летний прогноз Национального банка предполагал 8,4% на конец сентября.

Что разгоняет инфляцию в Украине

Одним из главных факторов удорожания аналитик называет разрушение инфраструктуры, складов, логистических центров и производственных мощностей по причине российских ударов. Это увеличивает затраты на хранение и перевозку товаров, нарушает поставки и создает предпосылки для дальнейшего повышения цен.

В частности, в сентябре мясо подорожало на 1,7% в месяц, молоко — на 2,9%, фармацевтическая продукция — на 2,5%. По оценке Шевчишина последствия повреждения фармацевтических складов и производств могут в полной мере проявиться в ценах в октябре-ноябре.

Наибольшие скачки цен в сентябре зафиксировали в следующих категориях:

  • яйца — +43,6% за месяц;

  • услуги образования — +17,4%, в том числе высшего образования — на 23,3%, среднего — на 14,3%;

  • одежда — +9,4%;

  • обувь — +7,6%;

  • сахар — +8,3%.

Рост цен на яйца аналитик объясняет сезонным удорожанием после летнего минимума, увеличением стоимости кормов и логистики, а также проблемами в производственной инфраструктуре. Удорожание одежды и обуви связано, в частности, с переходом на новые сезонные коллекции, более дорогими поставками и потерей товарных запасов частью торговых сетей.

Дополнительное давление создает горючее: в сентябре оно подорожало на 5,2% в месяц и на 46,2% в годовом исчислении. Это увеличивает не только расход автомобилистов, но и стоимость транспортировки, работы генераторов и хранения продукции.

Также в сентябре выросли цены на хлеб — на 1,8%, рыбу — на 2,1%, масло — на 1,8%. По мнению аналитика, это свидетельствует о распространении инфляционного давления на разные категории товаров.

Что сдерживает рост цен

Одним из главных факторов, сдерживавших инфляцию в сентябре, стал высокий урожай и значительное предложение сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке.

В частности, фрукты подешевели на 5,7%, а овощи — на 2,3%. По оценке Шевчишина избыток предложения и проблемы с переработкой части урожая привели к снижению цен. В некоторых регионах фермеры были вынуждены утилизировать продукцию.

Дополнительным сдерживающим фактором остается значительное внутреннее предложение зерновых и масличных культур. Из-за ограниченных возможностей экспорта часть продукции остается в Украине, что помогает сдерживать цены на сырье для производителей хлеба и перерабатывающих предприятий.

По мнению аналитика, если бы не удешевление фруктов и овощей и избыточное предложение аграрной продукции, месячная инфляция в сентябре могла бы составить 2,5−2,7%.

В перспективе этот эффект может ослабевать из-за сезонного удорожания овощей и фруктов и проблем с хранением урожая.

Какова будет инфляция в октябре

В октябре Шевчишин прогнозирует рост потребительских цен на 1,3−1,5% в месяц. Годовая инфляция, по его оценке, может повыситься до 10,7%.

Дальнейшее давление на цены будут создавать затраты на логистику, горючее и резервное электропитание бизнеса. Дополнительным фактором могут стать последствия повреждения фармацевтической инфраструктуры, а также сезонный рост спроса на лекарства и медицинские услуги из-за распространения острых респираторных вирусных инфекций.

Начало отопительного сезона и новые удары по энергетической инфраструктуре могут увеличить расходы предприятий, которые будут частично переводить их на потребителей. Аналитик также ожидает возможного повышения тарифов на интернет и телефонную связь в октябре-ноябре.

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По итогам 2026 Шевчишин прогнозирует инфляцию на уровне 11,7−12,3%. Среди ключевых рисков он называет разрушение логистической и производственной инфраструктуры, более дорогое топливо, затраты на энергообеспечение, сложный отопительный сезон и влияние мировых цен.

Единственным существенным сдерживающим фактором аналитик считает снижение покупательной способности украинцев. Из-за ограниченных доходов потребители будут иметь меньше возможностей покупать товары и услуги, что может сдерживать дальнейшее повышение цен, но не устранит инфляционное давление.


Как мы писали, Инфляция выросла до 8,1%: НБУ объяснил, что больше всего давит на цены

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Skeptik777
Skeptik777
9 октября 2026, 22:11
#
Шевчишин по яйцях інфляцію міряє? Тут на Мінфіні вказано, що в січні 2024 року 51… в серпні 2026 по 42…
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0
Skeptik777
Skeptik777
9 октября 2026, 22:12
#
За рік 12, а с жовтні… слідкуємо за думкою, підвищиться до 10,7… красавчик.
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