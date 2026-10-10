США ослабили санкции в отношении российского дизельного топлива: о чем Трамп договорился с Путиным

США временно ослабили санкции на российский дизель после договоренности президентов Дональда Трампа и Владимира Путина о поставках горючего на мировой рынок. По словам Трампа, РФ должна поставить более 4 млн тонн дизеля. Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике решение, заявив, что ослабление санкций без шагов Москвы к деэскалации только затянет войну. Об этом пишет CNBC.

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США разрешили поставку российского дизеля до апреля 2027 года

Дональд Трамп заявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках более 4 млн тонн дизельного топлива на мировой рынок. О соглашении президент США сообщил 9 октября в сообщении в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизеля, еще 500 тысяч тонн — в ноябре, а впоследствии — 1 млн тонн. Остальные объемы — еще 3 млн тонн — Россия должна поставить в зависимости от состояния своих нефтеперерабатывающих заводов.

В тот же день Минфин США временно разрешил поставку российского дизеля, ослабив санкционные ограничения. Соответствующая генеральная лицензия разрешает поставки топлива до апреля 2027 года.

Почему выросли цены на дизель

Цены на дизельное горючее в мире выросли на фоне ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, после которых Москва запретила экспорт дизеля. Дополнительно на поставки горючего повлияли атаки Ирана и его союзников-хуситов на нефтеперерабатывающие объекты на Ближнем Востоке.

Трамп испытывает все большее политическое давление из-за высоких цен на горючее накануне промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре 2026 года. Республиканцы сталкиваются с конкурентной борьбой даже в традиционно консервативных штатах, в частности в Айове, где фермеры испытывают последствия удорожания дизеля.

В прошлом месяце Трамп рассматривал возможность запрета экспорта дизельного горючего из США. Однако глава Белого дома отказался от этой идеи после предупреждений нефтяной отрасли и крупного бизнеса о том, что такой шаг может повысить цены на бензин.

В начале октября Трамп издал указ, позволяющий дальнобойщикам использовать на автомагистралях дизельное топливо, предназначенное для внедорожной техники и освобожденное от налогов, без угрозы федеральных штрафов. В то же время документ лишь откладывает уплату налоговых обязательств, что, по данным CNBC, повлекло за собой неопределенность относительно того, придется ли перевозчикам платить эти налоги позже.

Зеленский раскритиковал договоренность Трампа с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский осудил решение США ослабить санкции на российский дизель. Он подчеркнул, что смягчение ограничений без обязательств России по деэскалации не будет способствовать завершению войны.

«Подарки Путину не принесут пользы цивилизованному миру», — написал Зеленский в социальных сетях.

По его словам, возможность продавать нефтепродукты предоставит России дополнительные ресурсы для продолжения войны. Зеленский призвал не ослаблять ограничения, которые, по его мнению, должны помочь приостановить боевые действия, а не затягивать их.