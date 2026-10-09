1600 МВт тепла и 40 МВт питания: Киеву разблокировали платежи по энергопроектам

В Киеве разблокировали платежи по части проектов подготовки к зиме, которые ранее были приостановлены из-за замораживания финансирования. Они предполагают строительство резервных источников тепла, когенерационных станций и систем питания для объектов водоканала, сообщили 9 октября в КГГА.

В Киеве возобновили финансирование части проектов по обеспечению энергетической устойчивости

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Речь идет о проектах резервного теплоснабжения, строительстве когенерационных станций и обеспечении бесперебойного питания объектов водопроводного хозяйства.

Как объяснили в КГГА, из-за заморозки платежей работы остановились на этапе активной реализации. В частности, задержалась транспортировка оборудования, которое производится за границей и заказывается заранее.

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В этом году план энергостойкости Киева предусматривает строительство 1600 МВт мощностей резервного теплоснабжения и 40 МВт резервного питания для объектов водоканала. В общей сложности речь идет о десятках объектов.

В КГГА отметили, что разблокирование платежей является важным шагом для продолжения работ, которые должны быть завершены до конца года.

Напомним

Украина планирует привлечь 116,2 млн долларов инвестиций для укрепления энергосвязи с Европой и развития возобновляемой энергетики. План предусматривает строительство нового межсистемного соединения, модернизацию высоковольтных подстанций и создание систем накопления энергии мощностью 610 МВт.